У Путіна залишилося лише одне рішення: Арестович ошелешив новим прогнозом по війні

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Кремль перебуває у слабкій позиції.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, заява Путіна про історію викликано необхідністю відвернути увагу росіян від проблем майбутнього. Повторювані твердження у тому, що “Росія ні кого не нападала”, потрібні, щоб довести власну правоту.

“Правота — доля слабких. Сильному не потрібна правота, якщо він і без неї досягає своєї мети. Наразі у Росії практично немає інших варіантів, крім оголошення мобілізації, щоб спробувати переломити хід війни”, — переконаний Арестович.

За його словами, якщо восени не буде мобілізації, то Росія продовжить виснажуватися через:

- дальні удари,

- необхідність утримувати лінію фронту за відсутності істотного просування,

- ослаблення економіки під зовнішнім тиском.

Такі умови, на думку Арестовича, не можуть зберігатись довго, і Кремль буде змушений відступити від нинішньої позиції, яка і зараз звучить надто пафосно.

“Однак зараз російське керівництво демонструє іншу установку — досягнення цілей СВО. Насамперед це передбачає захоплення всією територією Донецької області. Ймовірно, ставку буде зроблено на мобілізацію та системні удари по Україні взимку. Саме за результатами цих двох факторів Кремль оцінюватиме подальші перспективи війни та коригуватиме свою стратегію”, — уточнив він.

Арестович зазначив, що в Анкориджі Путіну пропонували великі бонуси, однак він бачить тільки необхідність захоплення Донецької області. Сьогодні ж, за його словами, США обирають нові важелі тиску на РФ та визначають роль України у цій стратегії.

“Не варто сприймати це як швидкий шлях до закінчення війни. Навпаки, за такого розвитку подій війна може тривати ще кілька років. Захід, найімовірніше, продовжить підтримувати Україну, оскільки саме Україна перебуває на вістрі стратегії Заходу щодо Росії. Ніхто не знає, коли та як закінчиться війна”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Москва планує посилити обстріли України балістичними ракетами.