У Путіна залишилося лише одне рішення: Арестович ошелешив новим прогнозом по війні

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Кречмаровская Наталия
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Кремль перебуває у слабкій позиції.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
За його словами, заява Путіна про історію викликано необхідністю відвернути увагу росіян від проблем майбутнього. Повторювані твердження у тому, що “Росія ні кого не нападала”, потрібні, щоб довести власну правоту.
За його словами, якщо восени не буде мобілізації, то Росія продовжить виснажуватися через:
- дальні удари,
- необхідність утримувати лінію фронту за відсутності істотного просування,
- ослаблення економіки під зовнішнім тиском.
Такі умови, на думку Арестовича, не можуть зберігатись довго, і Кремль буде змушений відступити від нинішньої позиції, яка і зараз звучить надто пафосно.
Арестович зазначив, що в Анкориджі Путіну пропонували великі бонуси, однак він бачить тільки необхідність захоплення Донецької області. Сьогодні ж, за його словами, США обирають нові важелі тиску на РФ та визначають роль України у цій стратегії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Москва планує посилити обстріли України балістичними ракетами.