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Балістика летітиме безупинно: куди РФ “стягує” пускові установки

Російські війська збільшують кількість балістичних установок поблизу кордонів з Україною

28 липня 2026, 00:54
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Кречмаровская Наталия

Росія може посилити обстріли України — поблизу кордонів розмістили нові пускові установки. 

Балістика летітиме безупинно: куди РФ “стягує” пускові установки

Удары РФ. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попередили, що ворог поступово збільшує наявність балістичних установок в межах Курської та Брянської областей, ймовірно для посилення балістичних ударів по північних та центральних областях, зокрема Києву та області.

Зазначають, що максимальний залп з північного напрямку станом на зараз сягає до 45 балістичних ракет за одну серію пусків.

“З південно-східного напрямку цей показник сягає до 10 балістичних ракет за одну серію пусків. З південного напрямку (АРК) показник сягає до 12 балістичних ракет та до 15 протикорабельних ракет “Онікс”, — повідомили пабліки. 

Також аналітики попередили, що ворог планує отримати протягом наступного місяця орієнтовно 80 KN-23 та застосувати їх з північного напрямку протягом невизначеного часу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський попереджав, що, за інформацією розвідки, російські війська можуть найближчим часом завдати масованого удару по території України. 

Моніторингові канали повідомляли, що ворог вже здійснив підвіз балістичних ракет в зони пусків. Аналітики попередили, найближчим часом існує підвищена загроза ударів у межах столиці та прилеглих населених пунктів. Також опублікували перелік локацій, де варто бути максимально пильними: Район м. Житомирська, Район м. Академмістечко (район МакДональдз), Микільська Борщагівка (проспект Л.Курбаса), аеропорт Жуляни та район Жулян, Поділ (район Щекавиці), Лукʼянівка, Оболонь (набережна), Святошин та Нивки, Бортничі. По Київській області — Буча, Гостомель, Ірпінь, Горенка, Вишгород (ГЕС), Трипілля / Українка, Бровари, Княжичі.




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