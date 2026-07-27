У які райони Києва та області летітимуть ракети: озвучено тривожне попередження

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський попереджав, що, за інформацією розвідки, російські війська можуть найближчим часом завдати масованого удару по території України.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали повідомляли, що ворог вже здійснив підвіз балістичних ракет в зони пусків. Аналітики попередили, найближчим часом існує підвищена загроза ударів у межах столиці та прилеглих населених пунктів. Також опублікували перелік локацій, де варто бути максимально пильними:

Район м. Житомирська;

Район м. Академмістечко (район МакДональдз);

Микільська Борщагівка (проспект Л.Курбаса);

аеропорт Жуляни та район Жулян;

Поділ (район Щекавиці);

Лукʼянівка;

Оболонь (набережна);

Святошин та Нивки;

Бортничі.

По Київській області:

Буча;

Гостомель;

Ірпінь;

Горенка;

Вишгород (ГЕС);

Трипілля / Українка;

Бровари;

Княжичі.

При цьому уточнили, що вказано список локацій, до яких проявляв інтерес ворог, проводячи супутникову розвідку. Це означає, що для цих локацій є підвищена загроза.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська будуть ще сильніше обстрілювати Україну — мета єдина: через терор змусити до капітуляції.

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що Кірієнко та Гєрасімов принесли Путіну ідею посилити удари по цивільній інфраструктурі України. Коваленко зазначив, що Путін віддав наказ бити й далі по містах, обирати цілями житлові будинки, цивільну інфраструктуру.

За його словами, це подається в якості посилення терору для того, щоб Україна капітулювала.



