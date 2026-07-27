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В какие районы Киева и области будут лететь ракеты: озвучено тревожное предупреждение

Названы районы Киева и области, которые могут попасть под вражеский обстрел

27 июля 2026, 16:57
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Кречмаровская Наталия

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что, по информации разведки, российские войска могут в ближайшее время нанести массированный удар по территории Украины.

В какие районы Киева и области будут лететь ракеты: озвучено тревожное предупреждение

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы сообщали, что враг уже совершил подвоз баллистических ракет в зоны пусков. Аналитики предупредили, что в ближайшее время существует повышенная угроза ударов по столице и близлежащим населенным пунктам. Также опубликовали перечень локаций, где следует быть максимально внимательными:

  • Район г. Житомирская;

  • Район г. Академгородок (район МакДональдс);

  • Никольская Борщаговка (проспект Л. Курбаса);

  • аэропорт Жуляны и район Жулян;

  • Подол (район Щекавицы);

  • Лукьяновка;

  • Оболонь (набережная);

  • Святошино и Нивки;

  • Бортничи.

По Киевской области:

  • Буча;

  • Гостомель;

  • Ирпень;

  • Горенко;

  • Вышгород (ГЭС);

  • Триполье/Украинка;

  • Бровары;

  • Княжичи.

При этом уточнили, что указан список локаций, к которым проявлял интерес враг, проводя спутниковую разведку. Это означает, что для этих локаций есть повышенная угроза.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска будут еще сильнее обстреливать Украину — цель единственная: через террор принудить к капитуляции.

Руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что Кириенко и Герасимов принесли Путину идею усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Коваленко отметил, что Путин отдал приказ избивать и дальше по городам, выбирать целями жилые дома, гражданскую инфраструктуру.

По его словам, это представляется в качестве усиления террора для того, чтобы Украина капитулировала.




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