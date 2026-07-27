В какие районы Киева и области будут лететь ракеты: озвучено тревожное предупреждение

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что, по информации разведки, российские войска могут в ближайшее время нанести массированный удар по территории Украины.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы сообщали, что враг уже совершил подвоз баллистических ракет в зоны пусков. Аналитики предупредили, что в ближайшее время существует повышенная угроза ударов по столице и близлежащим населенным пунктам. Также опубликовали перечень локаций, где следует быть максимально внимательными:

Район г. Житомирская;

Район г. Академгородок (район МакДональдс);

Никольская Борщаговка (проспект Л. Курбаса);

аэропорт Жуляны и район Жулян;

Подол (район Щекавицы);

Лукьяновка;

Оболонь (набережная);

Святошино и Нивки;

Бортничи.

По Киевской области:

Буча;

Гостомель;

Ирпень;

Горенко;

Вышгород (ГЭС);

Триполье/Украинка;

Бровары;

Княжичи.

При этом уточнили, что указан список локаций, к которым проявлял интерес враг, проводя спутниковую разведку. Это означает, что для этих локаций есть повышенная угроза.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска будут еще сильнее обстреливать Украину — цель единственная: через террор принудить к капитуляции.

Руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что Кириенко и Герасимов принесли Путину идею усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Коваленко отметил, что Путин отдал приказ избивать и дальше по городам, выбирать целями жилые дома, гражданскую инфраструктуру.

По его словам, это представляется в качестве усиления террора для того, чтобы Украина капитулировала.



