В какие районы Киева и области будут лететь ракеты: озвучено тревожное предупреждение

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Кречмаровская Наталия
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что, по информации разведки, российские войска могут в ближайшее время нанести массированный удар по территории Украины.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Мониторинговые каналы сообщали, что враг уже совершил подвоз баллистических ракет в зоны пусков. Аналитики предупредили, что в ближайшее время существует повышенная угроза ударов по столице и близлежащим населенным пунктам. Также опубликовали перечень локаций, где следует быть максимально внимательными:
Район г. Житомирская;
Район г. Академгородок (район МакДональдс);
Никольская Борщаговка (проспект Л. Курбаса);
аэропорт Жуляны и район Жулян;
Подол (район Щекавицы);
Лукьяновка;
Оболонь (набережная);
Святошино и Нивки;
Бортничи.
По Киевской области:
Буча;
Гостомель;
Ирпень;
Горенко;
Вышгород (ГЭС);
Триполье/Украинка;
Бровары;
Княжичи.
При этом уточнили, что указан список локаций, к которым проявлял интерес враг, проводя спутниковую разведку. Это означает, что для этих локаций есть повышенная угроза.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска будут еще сильнее обстреливать Украину — цель единственная: через террор принудить к капитуляции.
Руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что Кириенко и Герасимов принесли Путину идею усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Коваленко отметил, что Путин отдал приказ избивать и дальше по городам, выбирать целями жилые дома, гражданскую инфраструктуру.
По его словам, это представляется в качестве усиления террора для того, чтобы Украина капитулировала.