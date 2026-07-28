У Путина осталось только одно решение: Арестович ошарашил новым прогнозом по войне

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Кречмаровская Наталия
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Кремль находится в слабой позиции.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
По его словам, заявление Путина об истории вызвано необходимостью отвлечь россиян от проблем будущего. Повторяющиеся утверждения о том, что “Россия ни на кого не нападала”, нужны, чтобы доказать собственную правоту.
По его словам, если осенью не будет мобилизации, то Россия продолжит истощаться из-за:
- дальние удары,
- необходимость удерживать линию фронта при отсутствии существенного продвижения,
– ослабление экономики под внешним давлением.
Подобные условия, по мнению Арестовича, не могут сохраняться долго, и Кремль будет вынужден отступить от нынешней позиции, которая и сейчас звучит слишком пафосно.
Арестович отметил, что в Анкоридже Путину предлагали большие бонусы, однако он видит только необходимость захвата Донецкой области. Сегодня же, по его словам, США выбирают новые рычаги давления на РФ и определяют роль Украины в этой стратегии.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Москва планирует усилить обстрелы Украины баллистическими ракетами.