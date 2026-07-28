У Путина осталось только одно решение: Арестович ошарашил новым прогнозом по войне

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Кремль находится в слабой позиции.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, заявление Путина об истории вызвано необходимостью отвлечь россиян от проблем будущего. Повторяющиеся утверждения о том, что “Россия ни на кого не нападала”, нужны, чтобы доказать собственную правоту.

"Правота — удел слабых. Сильному не нужна правота, если он и без нее достигает своей цели. Сейчас у России практически нет других вариантов, кроме объявления мобилизации, чтобы попытаться переломить ход войны", — убежден Арестович.

По его словам, если осенью не будет мобилизации, то Россия продолжит истощаться из-за:

- дальние удары,

- необходимость удерживать линию фронта при отсутствии существенного продвижения,

– ослабление экономики под внешним давлением.

Подобные условия, по мнению Арестовича, не могут сохраняться долго, и Кремль будет вынужден отступить от нынешней позиции, которая и сейчас звучит слишком пафосно.

"Однако сейчас российское руководство демонстрирует другую установку — достижение целей СВО. Прежде всего, это предполагает захват всей территорией Донецкой области. Вероятно, ставка будет сделана на мобилизацию и системные удары по Украине зимой. Именно по результатам этих двух факторов Кремль будет оценивать дальнейшие перспективы войны и корректировать свою стратегию", — уточнил он.

Арестович отметил, что в Анкоридже Путину предлагали большие бонусы, однако он видит только необходимость захвата Донецкой области. Сегодня же, по его словам, США выбирают новые рычаги давления на РФ и определяют роль Украины в этой стратегии.

"Не стоит воспринимать это как быстрый путь к окончанию войны. Напротив, при таком развитии событий война может продолжаться еще несколько лет. Запад, вероятнее всего, продолжит поддерживать Украину, поскольку именно Украина находится на острие стратегии Запада по отношению к России. Никто не знает, когда и как закончится война", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Москва планирует усилить обстрелы Украины баллистическими ракетами.