Медведев шокировал громким заявлением о войне в Украине: "СВО" планируют завершить

Так называемую "специальную военную операцию" России против Украины возможно планируют "сворачивать". Один из топ-чиновников РФ заговорил о завершении "СВО".

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на молодежном форуме "Гвардейск" в обращении к "молодогвардейцам-добровольцам СВО", которых отправляют на войну в Украину, сделал ошеломляющее заявление, пишет российское издание "Новые известия".

По его словам, Россия находится в очень важной точке завершения "специальной военной операции".

"Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свой вклад в нашу победу", — заявил он "добровольцам.

По словам Медведева, их решение связано с риском, но в то же время говорит о настоящей любви к Родине.

Медведев также призвал добровольцев беречь себя.

"Нам нужна победа, но не любой ценой", — подчеркнул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Кремль находится в слабой позиции.

По его словам, заявление Путина об истории вызвано необходимостью отвлечь россиян от проблем будущего. Повторяющиеся утверждения о том, что “Россия ни на кого не нападала”, нужны, чтобы доказать собственную правоту.

При этом Арестович объяснил, что правота – это для слабых, а сильному не нужна правота, если он и без нее достигает своей цели. По его словам, у России практически нет других вариантов, кроме объявления мобилизации, чтобы попытаться переломить ход войны.



