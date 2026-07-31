Цели так называемой СВО резко изменились — в Госдуме заявили, что России сейчас нельзя соглашаться на перемирие.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев убежден, что предпосылок для завершения специальной военной операции в 2026 году нет. По его словам, сначала нужно достичь поставленных целей, пишет российское издание News.ру.

"Никаких предпосылок к завершению "СВО" [2026] пока нет. Нужно достичь целей "специальной военной операции". По моему мнению, это выход на западные границы Украины. Дальность дронов становится все больше, и той зоны безопасности, ради которой сейчас наши войска отодвигают границу, будет недостаточно. Европа не оставит возможности жить спокойно. Если мы согласимся на какое-нибудь перемирие сейчас, то через год обречены на более страшную и кровавую войну”, — заявил Соболев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что так называемую "специальную военную операцию" России против Украины возможно планируют "сворачивать". Один из топ-чиновников РФ заговорил о завершении "СВО".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на молодежном форуме "Гвардейск" в обращении к "молодогвардейцам-добровольцам СВО", которых отправляют на войну в Украину, сделал потрясающее заявление, пишет российское издание "Новые известия". По его словам, Россия находится в очень важной точке завершения "специальной военной операции".

Также ранее Медведев заявлял, что в России не планируют объявлять мобилизацию – желающих подписать контракт достаточно и высокие темпы сохраняются.



