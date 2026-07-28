Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Путін після виборів у парламент оголосить мобілізацію. Однак у РФ спростовують це, заявляючи, що бажаючих воювати проти України більш ніж достатньо.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розповів, що за перші 6 місяців 2026 року контракти проходження військової служби уклали близько 200 тисяч осіб. Крім того, за його словами, понад 16 тисяч громадян РФ вступили у добровольчі формування та вирушили до “зони спеціальної військової операції”.

До військ безпілотних систем на службу надійшли близько 40 тисяч військовослужбовців.

“У липні цього року відповідні темпи комплектування зберігаються. За результатами першого півріччя потреби збройних сил в особовому складі повністю задоволені. Будемо й надалі підвищуватимемо ефективність цієї роботи. Спроби ворога нести будь-яку нісенітницю про те, що в країні готується мобілізація, не більш ніж брехлива провокація. Це частина пропаганди напередодні виборів”, — заявив Медведєв.

Також він зазначив, що інформація про мобілізацію нібито “ворожі вкиди”, щоб розхитати ситуацію в Росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Кремлі не надто радо зустрічають європейських представників, попри те, що заявляють про готовність вести діалог та знаходити шляхи вирішення спірних питань. Однак щойно “на порозі” з’явився представник європейської країни — на нього нападають — немає і натяку на російську гостинність.

Представниці російського МЗС Марії Захаровій не сподобалися заяви нового німецького посла. Пояснила, що він, щойно прибувши до Росії, спробував зобразити публічне вітання, заявивши, що чогось там вимагатиме від уряду Росії.