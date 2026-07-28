Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Путин после выборов в парламент объявит мобилизацию. Однако в РФ опровергают это, заявляя, что желающих воевать против Украины предостаточно.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что за первые 6 месяцев 2026 года контракты прохождения военной службы заключили около 200 тысяч человек. Кроме того, по его словам, более 16 тысяч граждан РФ вступили в добровольческие формирования и отправились в "зону специальной военной операции".

В войска беспилотных систем на службу поступило около 40 тысяч военнослужащих.

"В июле этого года соответствующие темпы комплектования сохраняются. По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и дальше будем повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести любую чушь о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов”, — заявил Медведев.

Также он отметил, что информация о мобилизации якобы "вражеские вбросы", чтобы расшатать ситуацию в России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кремле не слишком радостно встречают европейских представителей, несмотря на то, что заявляют о готовности вести диалог и находить пути решения спорных вопросов. Однако только "на пороге" появился представитель европейской страны — на него нападают — нет и намека на российское гостеприимство.

Представительнице российского МИД Марии Захаровой не понравились заявления нового немецкого посла. Объяснила, что он, только прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что чего-то там потребует от правительства России.