У Росії не буде безпечних місць: куди дістане українська зброя

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росії варто усвідомити про початок ери, коли на її території не буде жодного безпечного місця, куди не зможе дістати українська зброя. За його словами, Москві потрібно зрозуміти, що російська агресія отримає відповідь.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами у кулуарах Варшавського безпекового форуму прокоментував заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога щодо дозволу Дональда Трампа для України використовувати далекобійні ракети для ударів по Росії.

Як пояснив очільник МЗС, Україна захищає свою незалежність на основі правил самозахисту відповідно до 51-ї статті статуту ООН, тому, за цими принципами, Росія може отримати гідну відповідь.

"Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї", — зауважив Сибіга.

Крім того, Сибіга під час міністерської зустрічі у форматі "Веймар + Україна" у Варшаві зауважив, що продовження агресивних дій з боку РФ матиме наслідки для Кремля.

"Щоразу, коли Путін думатиме над тим, щоб запустити ще кілька сотень дронів і ракет по Україні, він має розуміти, що така ж або навіть більша кількість ракет і дронів полетить у відповідь по Росії. Це вже частково відбувається", — додав Сибіга.

