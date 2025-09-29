В России не будет безопасных мест: куда достанет украинское оружие

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что России следует осознать о начале эры, когда на ее территории не будет ни одного безопасного места, куда не сможет достать украинское оружие. По его словам, Москве следует понять, что российская агрессия получит ответ.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига во время общения с журналистами в кулуарах Варшавского форума безопасности прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о разрешении Дональда Трампа для Украины использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

Как пояснил глава МИД, Украина защищает свою независимость на основе правил самозащиты в соответствии с 51 статьей устава ООН, поэтому, по этим принципам, Россия может получить достойный ответ.

"Россия должна четко осознавать, что на сегодняшний день и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на их территории. Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия", — отметил Сибига.

Кроме того, Сибига во время министерской встречи в формате "Веймар + Украина" в Варшаве отметил, что продолжение агрессивных действий со стороны РФ будет иметь последствия для Кремля.

"Каждый раз, когда Путин будет думать над тем, чтобы запустить еще несколько сотен дронов и ракет по Украине, он должен понимать, что такое же или даже большее количество ракет и дронов полетит в ответ по России. Это уже частично происходит", — добавил Сибига.

