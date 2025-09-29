В России не будет безопасных мест: куда достанет украинское оружие

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что России следует осознать о начале эры, когда на ее территории не будет ни одного безопасного места, куда не сможет достать украинское оружие. По его словам, Москве следует понять, что российская агрессия получит ответ.
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Андрей Сибига во время общения с журналистами в кулуарах Варшавского форума безопасности прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о разрешении Дональда Трампа для Украины использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.
Как пояснил глава МИД, Украина защищает свою независимость на основе правил самозащиты в соответствии с 51 статьей устава ООН, поэтому, по этим принципам, Россия может получить достойный ответ.
Кроме того, Сибига во время министерской встречи в формате "Веймар + Украина" в Варшаве отметил, что продолжение агрессивных действий со стороны РФ будет иметь последствия для Кремля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал "оружие номер один", которого боится Путин. Оно может приостановить войну.
Также "Комментарии" писали о главе ОП Андрее Ермаке, который пригрозил, что за продолжение войны против Украины России придется заплатить высокую цену.