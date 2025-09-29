logo

В России не будет безопасных мест: куда достанет украинское оружие
commentss НОВОСТИ Все новости

В России не будет безопасных мест: куда достанет украинское оружие

Андрей Сибига заявил, что украинское оружие отныне получит любые военные объекты в России.

29 сентября 2025, 16:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что России следует осознать о начале эры, когда на ее территории не будет ни одного безопасного места, куда не сможет достать украинское оружие. По его словам, Москве следует понять, что российская агрессия получит ответ.

В России не будет безопасных мест: куда достанет украинское оружие

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига во время общения с журналистами в кулуарах Варшавского форума безопасности прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о разрешении Дональда Трампа для Украины использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

Как пояснил глава МИД, Украина защищает свою независимость на основе правил самозащиты в соответствии с 51 статьей устава ООН, поэтому, по этим принципам, Россия может получить достойный ответ.

"Россия должна четко осознавать, что на сегодняшний день и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на их территории. Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия", — отметил Сибига.

Кроме того, Сибига во время министерской встречи в формате "Веймар + Украина" в Варшаве отметил, что продолжение агрессивных действий со стороны РФ будет иметь последствия для Кремля.

"Каждый раз, когда Путин будет думать над тем, чтобы запустить еще несколько сотен дронов и ракет по Украине, он должен понимать, что такое же или даже большее количество ракет и дронов полетит в ответ по России. Это уже частично происходит", — добавил Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал "оружие номер один", которого боится Путин. Оно может приостановить войну.

Также "Комментарии" писали о главе ОП Андрее Ермаке, который пригрозил, что за продолжение войны против Украины России придется заплатить высокую цену.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4041781-ukrainska-zbroa-vidteper-distane-budaki-vijskovi-obekti-v-rosii-sibiga.html
