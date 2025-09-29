Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак порадив Росії закінчити війну проти України. За його словами, в іншому випадку, ціна для Росії буде високою і режим Путіна відчує наслідки своєї воєнної стратегії.
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел
Андрій Єрмак заявив, що процес закінчення війни в Україні може прискоритися завдяки ударам по інфраструктурі на території РФ.
Представник команди Зеленського наголосив, що в іншому випадку Росія відчує наслідки через стратегію ударів проти мирних жителів в Україні. Саме тому Андрій Єрмак радить керівництву РФ на чолі з російським диктатором Володимиром Путіним закінчити війну в Україні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський прогнозує повалення режиму Путіна. За словами президента, Росія витрачає прибутки від енергоресурсів лише на війну, а скорочення соцпідтримки може викликати голодні бунти, які змінять владу у РФ.
Також "Коментарі" писали, що американський Інститут вивчення війни повідомив про дефіцит бензину в Росії через удари України по нафтопереробних заводах. У регіонах фіксують обмеження на продаж палива та зростання цін. Таким чином, цей фактор паливної кризи може стати початком кінця для Росії.