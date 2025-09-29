logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Зеленського дали погрозливу пораду Росії щодо війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У Зеленського дали погрозливу пораду Росії щодо війни в Україні

Андрій Єрмак пригрозив, що за продовження війни проти України Росії доведеться заплатити високу ціну.

29 вересня 2025, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак порадив Росії закінчити війну проти України. За його словами, в іншому випадку, ціна для Росії буде високою і режим Путіна відчує наслідки своєї воєнної стратегії.

У Зеленського дали погрозливу пораду Росії щодо війни в Україні

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Андрій Єрмак заявив, що процес закінчення війни в Україні може прискоритися завдяки ударам по інфраструктурі на території РФ.

"Виключно симетрична відповідь на російські удари по інфраструктурі, на їх терор пришвидшить шлях до завершення війни", — зауважив Єрмак у Telegram.

Представник команди Зеленського наголосив, що в іншому випадку Росія відчує наслідки через стратегію ударів проти мирних жителів в Україні. Саме тому Андрій Єрмак радить керівництву РФ на чолі з російським диктатором Володимиром Путіним закінчити війну в Україні. 

"Ціна для росії буде високою, вона відчуватиме наслідки своєї воєнної стратегії, яка базується на терорі проти цивільних людей. Це вже не 2022 рік з повітряними ударами. Краще б росія припинила війну", — йдеться в заяві Єрмака.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський прогнозує повалення режиму Путіна. За словами президента, Росія витрачає прибутки від енергоресурсів лише на війну, а скорочення соцпідтримки може викликати голодні бунти, які змінять владу у РФ.

Також "Коментарі" писали, що американський Інститут вивчення війни повідомив про дефіцит бензину в Росії через удари України по нафтопереробних заводах. У регіонах фіксують обмеження на продаж палива та зростання цін. Таким чином, цей фактор паливної кризи може стати початком кінця для Росії.



Джерело: https://t.me/ermaka2022/7024
