У Зеленського дали погрозливу пораду Росії щодо війни в Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак порадив Росії закінчити війну проти України. За його словами, в іншому випадку, ціна для Росії буде високою і режим Путіна відчує наслідки своєї воєнної стратегії.

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Андрій Єрмак заявив, що процес закінчення війни в Україні може прискоритися завдяки ударам по інфраструктурі на території РФ.

"Виключно симетрична відповідь на російські удари по інфраструктурі, на їх терор пришвидшить шлях до завершення війни", — зауважив Єрмак у Telegram.

Представник команди Зеленського наголосив, що в іншому випадку Росія відчує наслідки через стратегію ударів проти мирних жителів в Україні. Саме тому Андрій Єрмак радить керівництву РФ на чолі з російським диктатором Володимиром Путіним закінчити війну в Україні.

"Ціна для росії буде високою, вона відчуватиме наслідки своєї воєнної стратегії, яка базується на терорі проти цивільних людей. Це вже не 2022 рік з повітряними ударами. Краще б росія припинила війну", — йдеться в заяві Єрмака.

