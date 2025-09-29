logo

commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского дали угрожающий совет России по войне в Украине

Андрей Ермак пригрозил, что за продолжение войны против Украины России придется заплатить высокую цену.

29 сентября 2025, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак посоветовал России закончить войну против Украины. По его словам, в противном случае цена для России будет высокой и режим Путина ощутит последствия своей военной стратегии.

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак заявил, что процесс окончания войны в Украине может ускориться через удары по инфраструктуре на территории РФ.

"Исключительно симметричный ответ на российские удары по инфраструктуре, на их террор ускорит путь к завершению войны", — отметил Ермак в Telegram.

Представитель команды Зеленского подчеркнул, что в противном случае Россия ощутит последствия из-за стратегии ударов против мирных жителей в Украине. Именно поэтому Андрей Ермак советует руководству РФ во главе с российским диктатором Владимиром Путиным окончить войну в Украине.

"Цена для России будет высокой, она будет ощущать последствия своей военной стратегии, базирующейся на терроре против гражданских людей. Это уже не 2022 год с воздушными ударами. Лучше бы Россия прекратила войну", — говорится в заявлении Ермака.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский прогнозирует свержение режима Путина. По словам президента, Россия тратит доходы от энергоресурсов только на войну, а сокращение соцподдержки может вызвать голодные бунты, которые сменят власть в РФ.

Также "Комментарии" писали, что американский Институт изучения войны сообщил о дефиците бензина в России из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам. В регионах фиксируют ограничения на продажу топлива и рост цен. Таким образом этот фактор топливного кризиса может стать началом конца для России.



Источник: https://t.me/ermaka2022/7024
