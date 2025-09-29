Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак посоветовал России закончить войну против Украины. По его словам, в противном случае цена для России будет высокой и режим Путина ощутит последствия своей военной стратегии.
Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Андрей Ермак заявил, что процесс окончания войны в Украине может ускориться через удары по инфраструктуре на территории РФ.
Представитель команды Зеленского подчеркнул, что в противном случае Россия ощутит последствия из-за стратегии ударов против мирных жителей в Украине. Именно поэтому Андрей Ермак советует руководству РФ во главе с российским диктатором Владимиром Путиным окончить войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский прогнозирует свержение режима Путина. По словам президента, Россия тратит доходы от энергоресурсов только на войну, а сокращение соцподдержки может вызвать голодные бунты, которые сменят власть в РФ.
Также "Комментарии" писали, что американский Институт изучения войны сообщил о дефиците бензина в России из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам. В регионах фиксируют ограничения на продажу топлива и рост цен. Таким образом этот фактор топливного кризиса может стать началом конца для России.