Зеленський назвав "зброю номер один", якої боїться Путін: вона може зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною зброєю, якої боїться російський диктатор Володимир Путін, є єдність. На його думку, саме згуртованість Європи та партнерів України здатна зупинити агресію Кремля.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час виступу на Варшавському безпековому форумі заявив, що спроби Росії розколоти європейські держави зазнали поразки. Попри використання дезінформації, тиску та політичних маніпуляцій, більшість країн ЄС зберегли спільну позицію щодо підтримки України. Саме єдність президент називає головною зброєю проти Путіна.
Окремо Зеленський закликав союзників до створення регіональної системи протиповітряної оборони. За його словами, Україна здатна протидіяти всім типам російських дронів і ракет, але для цього потрібні спільні зусилля та об’єднані ресурси. Як пояснив президент, це може стати кроком до закінчення війни в Україні.
