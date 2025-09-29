Зеленский назвал "оружие номер один", которого боится Путин: оно может остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным оружием, которого опасается российский диктатор Владимир Путин, является единство. По его мнению, именно сплоченность Европы и партнеров Украины способна остановить агрессию Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время выступления на Варшавском форуме безопасности заявил, что попытки России расколоть европейские государства потерпели поражение. Несмотря на использование дезинформации, давления и политических манипуляций, большинство стран ЕС сохранили общую позицию по поддержке Украины. Именно единство президент называет главным оружием против Путина.

"Номер один оружие, которого реально боится любой агрессор — в этом случае Россия и Путин, — это единство. Это сильное наше оружие. И даже используя некоторых представителей на Европейском континенте для разделения ЕС, большинство стран разделить не удалось России. Поэтому мы сильны, и поэтому у Украины есть такая поддержка", — заявил президент.

Отдельно Зеленский призвал союзников создать региональную систему противовоздушной обороны. По его словам, Украина способна противодействовать всем типам российских дронов и ракет, но для этого требуются совместные усилия и объединенные ресурсы. Как пояснил президент, это может стать шагом к окончанию войны в Украине.

"Украина предлагает Польше и всем нашим партнерам создать общий, действительно надежный щит против российских воздушных угроз. Это возможно… Если Россия потеряет возможность наносить удары с воздуха, она не сможет продолжать войну", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Кремле отреагировали на угрозы Зеленского атаковать Москву.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского дали угрожающий совет России по поводу войны в Украине.