logo_ukra

BTC/USD

87431

ETH/USD

2930.61

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У РФ зробили цинічну заяву: по яких об'єктах цілилися під час удару по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У РФ зробили цинічну заяву: по яких об'єктах цілилися під час удару по Україні

У Міноборони РФ похвалилися, що вдарили по Україні повним арсеналом зброї, включаючи ракети "Кинджал"

27 грудня 2025, 14:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Міноборони РФ підтвердили масований удар по Україні 27 грудня. Командування терористичної армії підтвердило, що було завдано масованого удару, зокрема ракетами "Кинджал". Ось тільки окупанти вже традиційно називають цивільні об'єкти в Україні об'єктами енергетичної інфраструктури та ВПК України.

У РФ зробили цинічну заяву: по яких об'єктах цілилися під час удару по Україні

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

"Мета удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені", – відрапортували до Міноборони Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — країна-агресор здійснила чергову комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних БПЛА. Всього з ночі до ранку противник запустив майже 500 дронів, зокрема "Шахедів", та 40 ракет, серед яких аеробалістичні "Кинджали". Про це у Telegram заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що масована атака РФ все ще продовжується.                                                                                                                                             

"Основна мета – це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура. На жаль, є попадання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення. Зараз триває ліквідація пожеж у інших персоналах. рятувальники та ремонтники розпочнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог", — повідомив президент.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін пішов на цинічний крок перед ключовою зустріччю Зеленського та Трампа.                                    




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини