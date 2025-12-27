У РФ зробили цинічну заяву: по яких об'єктах цілилися під час удару по Україні

Рубрики
У Міноборони РФ підтвердили масований удар по Україні 27 грудня. Командування терористичної армії підтвердило, що було завдано масованого удару, зокрема ракетами "Кинджал". Ось тільки окупанти вже традиційно називають цивільні об'єкти в Україні об'єктами енергетичної інфраструктури та ВПК України.
Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел
Читайте також на порталі "Коментарі" — країна-агресор здійснила чергову комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних БПЛА. Всього з ночі до ранку противник запустив майже 500 дронів, зокрема "Шахедів", та 40 ракет, серед яких аеробалістичні "Кинджали". Про це у Telegram заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави додав, що масована атака РФ все ще продовжується.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін пішов на цинічний крок перед ключовою зустріччю Зеленського та Трампа.