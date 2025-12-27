В РФ сделали циничное заявление: по каким объектам целились во время удара по Украине

Рубрики
В Минобороны РФ подтвердили массированный удар по Украине 27 декабря. Командование террористической армии подтвердило, что был нанесен массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал". Вот только оккупанты уже традиционно называют гражданские объекты в Украине объектами энергетической инфраструктуры и ВПК Украины.
Удар по Киеву. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор осуществила очередную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и ударных БПЛА. Всего с ночи до утра противник запустил почти 500 дронов, в частности "Шахедов", и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы". Об этом в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства добавил, что массированная атака РФ все еще продолжается.
