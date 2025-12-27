В РФ сделали циничное заявление: по каким объектам целились во время удара по Украине

В Минобороны РФ подтвердили массированный удар по Украине 27 декабря. Командование террористической армии подтвердило, что был нанесен массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал". Вот только оккупанты уже традиционно называют гражданские объекты в Украине объектами энергетической инфраструктуры и ВПК Украины.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – отрапортовали в Минобороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор осуществила очередную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и ударных БПЛА. Всего с ночи до утра противник запустил почти 500 дронов, в частности "Шахедов", и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы". Об этом в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что массированная атака РФ все еще продолжается.

"Основная мишень – это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура. К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека. В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях – спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог", — сообщил президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин пошел на циничный шаг перед ключевой встречей Зеленского и Трампа.



