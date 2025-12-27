Путин пошел на циничный шаг перед ключевой встречей Зеленского и Трампа

В субботу российские войска массированно атаковала Киев и другие области Украины ракетами и беспилотниками. Атака началась примерно в 1:30 ночи и продолжалась до самого утра. Стоит обратить внимание, что атака состоялась накануне ключевой встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом для выработки соглашения о прекращении войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

"Непрерывные бомбардировки отражают главную проблему мирных переговоров под руководством США — Москва практически не демонстрирует готовности прекратить войну", — отмечают журналисты.

На фоне продолжающихся ожесточенных боев территория остается главным дипломатическим камнем преткновения. В соответствии с компромиссом США, на части Донецкой области, из которой должна отступить Украина, будет создана свободная экономическая зона, хотя детали еще не согласованы.

Зеленский также заявил, что, если ему не удастся заставить США поддержать "жесткую" позицию Украины по земельному вопросу, он готов вынести план из 20 пунктов на референдум – при условии, что Россия согласится на 60-дневное прекращение огня, чтобы позволить Украине подготовиться к голосованию и провести его.

