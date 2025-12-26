Союзники Украины планируют собраться в январе 2026 года, чтобы окончательно согласовать меры по обеспечению безопасности после возможного достижения прекращения огня в войне с Россией. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на неназванного представителя Елисейского дворца.

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало на фоне новых переговоров между Вашингтоном и Киевом, по итогам которых был подготовлен 20-пунктный план прекращения войны. В настоящее время этот документ находится на рассмотрении российской стороны.

По словам собеседника издания, президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает, чтобы так называемая "коалиция решительных" уже в следующем месяце завершила проработку деталей поддержки Украины после возможного прекращения огня. Речь идет о переходе от политических заявлений к четким и практическим решениям.

"Украинцы, европейцы и американцы согласны между собой, и мы считаем, что теперь Россия должна дать ясный ответ", — подчеркнул источник в Елисейском дворце.

Ожидается, что гарантии безопасности будут согласованы с оперативной точки зрения, чтобы Украина получила ясное понимание формата и объемов долгосрочной поддержки. В последние месяцы десятки стран под руководством Франции и Великобритании работали над пакетом гарантий, который может включать присутствие наземных сил, финансовую помощь, поставки вооружения и другие механизмы сдерживания России от повторной агрессии.

В то же время часть гарантий, в первую очередь тех, которые могут предоставить Соединенные Штаты, все еще находятся на стадии обсуждения.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин назвал условия, при которых со стороны Москвы не будет никаких новых "спецопераций", а также сделал заявление о нападении на Европу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом российский диктатор высказался во время традиционной "Прямой линии" 19 декабря.



