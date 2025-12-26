Стало відомо, коли союзники можуть погодити гарантії безпеки для України

Союзники України планують зібратися в січні 2026 року, щоб остаточно погодити заходи з гарантування безпеки після можливого досягнення припинення вогню у війні з Росією. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на неназваного представника Єлисейського палацу.

Гарантії безпеки для України. Фото: з відкритих джерел

Заява пролунала на тлі нових переговорів між Вашингтоном і Києвом, за підсумками яких було підготовлено 20-пунктний план припинення війни. Наразі цей документ перебуває на розгляді російської сторони.

За словами співрозмовника видання, президент Франції Емманюель Макрон наполягає, щоб так звана "коаліція рішучих" уже наступного місяця завершила опрацювання деталей підтримки України після можливого припинення вогню. Йдеться про перехід від політичних заяв до чітких і практичних рішень.

"Українці, європейці та американці згодні між собою, і ми вважаємо, що тепер Росія має дати ясну відповідь", — наголосило джерело в Єлисейському палаці.

Очікується, що гарантії безпеки будуть узгоджені з оперативної точки зору, аби Україна отримала чітке розуміння формату та обсягів довгострокової підтримки. Протягом останніх місяців десятки країн під керівництвом Франції та Великої Британії працювали над пакетом гарантій, який може включати присутність наземних сил, фінансову допомогу, постачання озброєння та інші механізми стримування Росії від повторної агресії.

Водночас частина гарантій, насамперед тих, що можуть бути надані Сполученими Штатами, все ще перебуває на стадії обговорення.

