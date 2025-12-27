Путін пішов на цинічний крок перед ключовою зустріччю Зеленського та Трампа

У суботу російські війська масовано атакувала Київ та інші області України ракетами та безпілотниками. Атака почалася приблизно о 1:30 ночі і тривала до самого ранку. Варто звернути увагу, що атака відбулася напередодні ключової зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом для налагодження угоди про припинення війни. Як передає портал "Коментарі", про це пише The New York Times.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

"Безперервні бомбардування відбивають головну проблему мирних переговорів під керівництвом США — Москва практично не демонструє готовності припинити війну", — зазначають журналісти.

На тлі запеклих боїв, що тривають, територія залишається головним дипломатичним каменем спотикання. Відповідно до компромісу США, на частині Донецької області, з якої має відступити Україна, буде створено вільну економічну зону, хоча деталі ще не узгоджені.

Зеленський також заявив, що якщо йому не вдасться змусити США підтримати "жорстку" позицію України щодо земельного питання, він готовий винести план із 20 пунктів на референдум – за умови, що Росія погодиться на 60-денне припинення вогню, щоб дозволити Україні підготуватися до голосування та провести його.

Читайте також на порталі "Коментарі" — союзники України планують зібратися у січні 2026 року, щоб остаточно узгодити заходи щодо безпеки після можливого досягнення припинення вогню у війні з Росією. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на неназваного представника Єлисейського палацу.



