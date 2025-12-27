Жестокий обстрел Украины: Зеленский раскрыл, что стало главной мишень России

Страна-агрессор осуществила очередную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и ударных БПЛА. Всего с ночи до утра противник запустил почти 500 дронов, в частности "Шахедов", и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы". Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

Глава государства добавил, что массированная атака РФ все еще продолжается.

"Основная мишень – это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура. К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека. В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях — спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог", — сообщил президент.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что российская оккупационная армия 27 декабря нанесла серии ракетно-дроновых ударов по Киеву. Уже известно о погибшем и почти 30 пострадавших.

По словам министра, на одной из локаций вражеских ударов были обнаружены фрагменты тела. Речь о вражеском попадании во многоэтажку в Шевченковском районе.

"По этой локации, предварительно, мы имеем одного погибшего. Фрагменты тела мы нашли. Спасатели только что доложили об этом. И мы не знаем, эта женщина, но это взрослый человек", — сообщил Клименко.

В то же время в мэри Киева сообщили, что в столице значительно возросло количество пострадавших.

"Уже 28 пострадавших в столице. 13 человек госпитализированы в медучреждения города", — говорится в сообщении.



