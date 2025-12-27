Жестокий обстрел Украины: Зеленский раскрыл, что стало главной мишень России

Рубрики
Кравцев Сергей
Страна-агрессор осуществила очередную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и ударных БПЛА. Всего с ночи до утра противник запустил почти 500 дронов, в частности "Шахедов", и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы". Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Удар по Киеву. Фото: из открытых источников
Глава государства добавил, что массированная атака РФ все еще продолжается.
Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что российская оккупационная армия 27 декабря нанесла серии ракетно-дроновых ударов по Киеву. Уже известно о погибшем и почти 30 пострадавших.
По словам министра, на одной из локаций вражеских ударов были обнаружены фрагменты тела. Речь о вражеском попадании во многоэтажку в Шевченковском районе.
В то же время в мэри Киева сообщили, что в столице значительно возросло количество пострадавших.