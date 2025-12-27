Жорстокий обстріл України: Зеленський розкрив, що стало головною ціллю Росії

Країна-агресор здійснила чергову комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних БПЛА. Всього з ночі до ранку противник запустив майже 500 дронів, зокрема "Шахедів", та 40 ракет, серед яких аеробалістичні "Кинджали". Як повідомляє портал "Коментарі", про це в Telegram заявив президент України Володимир Зеленський.

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

Глава держави додав, що масована атака РФ все ще продовжується.

"Основна мета – це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура. На жаль, є попадання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення. Зараз триває ліквідація пожеж у інших персоналах. рятувальники та ремонтники розпочнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог", — повідомив президент.

Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що російська окупаційна армія 27 грудня завдала серії ракетно-дронових ударів по Києву. Вже відомо про загиблого та майже 30 постраждалих.

За словами міністра, на одній із локацій ворожих ударів було виявлено фрагменти тіла. Мова про вороже влучення у багатоповерхівку у Шевченківському районі.

"За цією локацією, попередньо, ми маємо одного загиблого. Фрагменти тіла ми знайшли. Рятувальники щойно доповіли про це. І ми не знаємо, ця жінка, але це доросла людина", — повідомив Клименко.

Водночас у мері Києва повідомили, що у столиці значно зросла кількість постраждалих.

"Вже 28 постраждалих у столиці. 13 осіб госпіталізовано до медзакладів міста", — йдеться у повідомленні.



