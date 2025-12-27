Жорстокий обстріл України: Зеленський розкрив, що стало головною ціллю Росії

Рубрики
Країна-агресор здійснила чергову комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних БПЛА. Всього з ночі до ранку противник запустив майже 500 дронів, зокрема "Шахедів", та 40 ракет, серед яких аеробалістичні "Кинджали". Як повідомляє портал "Коментарі", про це в Telegram заявив президент України Володимир Зеленський.
Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел
Глава держави додав, що масована атака РФ все ще продовжується.
Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що російська окупаційна армія 27 грудня завдала серії ракетно-дронових ударів по Києву. Вже відомо про загиблого та майже 30 постраждалих.
За словами міністра, на одній із локацій ворожих ударів було виявлено фрагменти тіла. Мова про вороже влучення у багатоповерхівку у Шевченківському районі.
Водночас у мері Києва повідомили, що у столиці значно зросла кількість постраждалих.