У РФ заявили про оточення Куп'янська: в Україні відреагували

Російська пропаганда запустила в TikTok відео про нібито повне оточення Куп'янська російськими військовими. Воно виявилося фейковим. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

"Ці ролики – фальшивка, створена за допомогою штучного інтелекту", – стверджують у ЦПД.

У роликах згенеровані штучним інтелектом "бійці ЗСУ" говорять про "критичну ситуацію" у Куп'янську.

Аналітики розповідають, що використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом.

Ще одна характерна ознака: фейкові "військові" неправильно ставлять наголос у слові Куп'янськ — на "я", хоча правильно — на "у".

"Насправді заяви про нібито повне оточення Куп'янська російськими військами не відповідають дійсності. На напрямі продовжуються інтенсивні бойові дії, українські сили стримують росіян", — інформують у ЦПД.

У Центрі зазначають: такі публікації є частиною інформаційної операції Росії. Їхня мета – деморалізувати українців.

"Російські фейки стають дедалі технологічнішими, тому важливо перевіряти джерела інформації та критично ставитися до "сенсаційних" відео із соцмереж", — радять у Центрі.

