Что стоит за ядерной истерией Путина: может ли ядерная гонка похоронить РФ

Российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает ядерным оружием. Вместе с тем из-за затягивания войны против Украины Россия имеет огромное количество проблем. Почему именно сейчас Путин вновь активизировал ядерную риторику? Может ли втягивание РФ в ядерную гонку привести к тому, что Россия повторит сценарий Советского Союза? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Надо учитывать фактор Китая

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко говорит, что Путин действительно не первый раз использует ядерную риторику. Чаще всего это делается в сугубо пропагандистских целях. Ранее это также был способ давления и на Украину, правда, с практически нулевым эффектом, и, особенно на страны Запада.

"Судя по сообщению ряда американских СМИ в конце 2022 года, после ряда поражений в Украине, в Кремле всерьез рассматривали использование тактического ядерного оружия против Украины. Однако и США, и Китай предупредили тогда Россию о недопустимости подобных действий. И Путин вынужден был к этому прислушаться. Но то, что происходит сейчас, это нечто новое. По сути, между Трампом и Путиным происходит риторическая эскалация ядерной гонки. Это не просто угрозы ядерным оружием, а предупреждения о возможности возобновления ядерных испытаний и последующей модернизации ядерного оружия. Пока это только риторика. Но, если начнутся практические действия, то будет разрушена вся система ограничения ядерного оружия и стратегических наступательных вооружений, сформированная 30-35 лет назад. И это будет крайне опасная тенденция для всего мира", – отметил Владимир Фесенко.

По его словам, вторая необычность нынешней ситуации состоит в том, что Трамп и Путин фактически угрожают друг другу. Прямой личностной конфронтации между ними нет, но то, что лидеры США и России начали бряцать ядерным оружием, это уже риторика и стилистика Холодной войны.

"Пока, как мне представляется, обе стороны пытаются оказывать политико-психологическое давление друг на друга, при этом не собираясь отказываться от перспективы переговоров. Однако, при определенных обстоятельствах риторическая эскалация может выйти из-под контроля и быстро трансформироваться в реальную ядерную гонку", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Владимир Фесенко обращает внимание, что также надо учитывать фактор Китая, который быстро наращивает свой ядерный и ракетный потенциал. И это беспокоит США не меньше, чем вызовы со стороны России.

"Наиболее вероятный сценарий на ближайшую и среднесрочную перспективу – возобновление переговоров об ограничении стратегических наступательных вооружений, то есть об ограничении количества ядерных боеголовок и их носителей. Действие соответствующего договора между США и РФ истекает 4-го февраля будущего года. Россия еще в прошлом году заявила о приостановке своего участия в этом договоре, но при этом в Кремле говорят о том, что де-факто будут придерживаться его норм. Возможно, подобной позиции будут придерживаться и США. Но юридически неопределенная ситуация вокруг этого договора является большим риском, поэтому велика вероятность начала переговоров о продлении или некотором обновлении этого договора. При этом США будут стремиться к тому, чтобы к этому договору присоединился Китай. Однако в Пекине очень прохладно относятся к такой идее", – отметил эксперт.

По его мнению, вероятность гонки ядерных вооружений между США и РФ пока является неопределенной, но в этой гонке де-факто уже участвует Китай. При этом еще несколько лет назад уже началась гонка ракетных вооружений (создание гиперзвуковых ракет), в которой участвует целая группа стран. Соответственно, следующий этап – модернизация систем ПВО. Трамп еще в первые дни своего президентства подписал указ о подготовке к созданию многоуровневой системы противоракетной обороны, которую он назвал “Золотой купол”. Российско-украинская война также стала мощным импульсом для гонки вооружений, в том числе в такой новой сфере как военные беспилотники.

"Если масштабы гонки вооружений возрастут в несколько раз, то это может стать большим экономическим риском для России, чей военно-промышленный комплекс с точки зрения ресурсного и финансового обеспечения уже вышел на свой потолок. В свое время гонка вооружений действительно способствовала экономическому кризису позднего СССР, но крах Советского Союза произошел в силу сочетания сразу нескольких факторов, а не только вследствие непомерного бремени гонки вооружений. Собственными силами Россия вряд ли вытянет новую масштабную гонку вооружений. Но, к сожалению, возможен сценарий, когда Китай будет использовать российский ВПК в своих интересах. Правда, это потенциальный риск для обеих стран. Сегодня Китай и РФ очень близкие партнеры, а завтра снова могут стать потенциальными соперниками", – констатировал Владимир Фесенко.

Бряцание ядерной кнопкой будет иметь для России двоякое значение

Политический эксперт Виктор Таран отметил, что ядерная истерия Путина – отчаянная попытка вытеснить Китай с места в двухполярном мире, который начал создавать Трамп и Си.

"Не уверен, что это Китаю очень понравится… Но после провала своего переговорного трека Путин очень хочет обратить на себя внимание Запада, и единственный способ, который он знает – это еще раз заговорить о всемирной ядерной катастрофе. Причем делается это синхронно на все аудитории – для грубого Трампа – это демонстрация супероружия, которое "может обойти" любую ПВО, а для нежной Европы – запускается дезинформация о провокации, которую "готовит Украина", чтобы разрушить Запорожскую АЭС и запачкать всю Европу", – отметил эксперт.

По его словам, такое бряцание ядерной кнопкой будет иметь для России двоякое значение.

"С одной стороны, может на Западе кто-то и испугается, но, если Путин вздумает всерьез втянуться в ядерную гонку из США, его экономику ждет феерический провал – как это было во время Холодной войны. Особенно неподъемной будет разработка новых ПВО в ответ на антиракетный "золотой купол", о создании которого уже заявлял Трамп и который он точно будет создавать, если Путин будет и дальше пугать Вашингтон своей вундерваффе", – отметил Виктор Таран.

Он отмечает, что еще большее следствие – это изменение восприятия России и все, что с ней связано на Западе и, в частности, в США. Война в Украине перестанет там восприниматься как война хоть и "несправедливая", но "где-то далеко". А в общественном сознании Россия станет непосредственной угрозой не далекой Украине или Европе, а самим США. Соответственно, и отношение к санкциям и дипломатии будет другим.

"Думаю, если между Россией и США начнется серьезная гонка вооружений, деталей европейских и американских производителей в шахедах мы больше не увидим", — резюмировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — ядерные угрозы РФ: Рютте рассказал, что пора бы уже давно понять Путину.



