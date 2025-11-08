Що стоїть за ядерною істерією Путіна: чи можуть ядерні перегони поховати РФ

Російський диктатор Володимир Путін постійно погрожує ядерною зброєю. Натомість через затягування війни проти України Росія має величезну кількість проблем. Чому саме зараз Путін знову активізував ядерну риторику? Чи може втягування РФ у ядерні перегони призвести до того, що Росія повторить сценарій Радянського Союзу? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

Потрібно враховувати фактор Китаю

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко говорить, що Путін справді не вперше використовує ядерну риторику. Найчастіше це робиться в суто пропагандистських цілях. Раніше це був спосіб тиску і на Україну, щоправда, з практично нульовим ефектом, і, особливо на країни Заходу.

"Судячи з повідомлень низки американських ЗМІ наприкінці 2022 року, після низки поразок в Україні, у Кремлі всерйоз розглядали використання тактичної ядерної зброї проти України. Однак і США, і Китай попередили тоді Росію про неприпустимість таких дій. І Путін змушений був до цього дослухатися. Але те, що відбувається зараз, це нове. По суті, між Трампом та Путіним відбувається риторична ескалація ядерних перегонів. Це не просто погрози ядерною зброєю, а попередження про можливість відновлення ядерних випробувань та подальшу модернізацію ядерної зброї. Поки що це лише риторика. Але, якщо почнуться практичні дії, то буде зруйновано всю систему обмеження ядерної зброї та стратегічних наступальних озброєнь, сформовану 30-35 років тому. І це буде вкрай небезпечна тенденція для всього світу", – наголосив Володимир Фесенко.

За його словами, друга незвичайність нинішньої ситуації полягає у тому, що Трамп та Путін фактично погрожують один одному. Прямої особистісної конфронтації між ними немає, але те, що лідери США та Росії почали брязкати ядерною зброєю, це вже риторика та стилістика Холодної війни.

"Поки, як на мене, обидві сторони намагаються чинити політико-психологічний тиск один на одного, при цьому не збираючись відмовлятися від перспективи переговорів. Однак, за певних обставин риторична ескалація може вийти з-під контролю та швидко трансформуватися у реальні ядерні перегони", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Володимир Фесенко звертає увагу, що також треба враховувати фактор Китаю, який швидко нарощує свій ядерний та ракетний потенціал. І це турбує США не менше ніж виклики з боку Росії.

"Найімовірніший сценарій на найближчу та середньострокову перспективу – поновлення переговорів про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, тобто про обмеження кількості ядерних боєголовок та їх носіїв. Дія відповідного договору між США та РФ закінчується 4 лютого наступного року. Росія ще минулого року заявила про зупинення своєї участі в цьому договорі, але при цьому в Кремлі говорять про те, що де-факто дотримуватимуться його норм. Можливо, подібної позиції дотримуватимуться і США. Але юридично невизначена ситуація навколо цього договору є великим ризиком, тому є велика ймовірність початку переговорів про продовження або деяке оновлення цього договору. При цьому США прагнутимуть до того, щоб до цього договору приєднався Китай. Однак у Пекіні дуже прохолодно ставляться до такої ідеї", – наголосив експерт.

На його думку, ймовірність гонки ядерних озброєнь між США та РФ поки що є невизначеною, але в цій гонці де-факто вже бере участь Китай. При цьому ще кілька років тому вже почалися перегони ракетних озброєнь (створення гіперзвукових ракет), в яких бере участь ціла група країн. Відповідно, наступний етап – модернізація систем ППО. Трамп ще у перші дні свого президентства підписав указ про підготовку до створення багаторівневої системи протиракетної оборони, яку він назвав “Золотий купол”. Російсько-українська війна також стала потужним імпульсом для гонки озброєнь, у тому числі у такій новій сфері, як військові безпілотники.

"Якщо масштаби гонки озброєнь зростуть у кілька разів, то це може стати великим економічним ризиком для Росії, чий військово-промисловий комплекс із погляду ресурсного та фінансового забезпечення вже вийшов на свою стелю. Свого часу гонка озброєнь справді сприяла економічній кризі пізнього СРСР, але крах Радянського Союзу стався через поєднання одразу кількох факторів, а не лише внаслідок непомірного тягаря гонки озброєнь. Власними силами Росія навряд чи витягне нову масштабну гонку озброєнь. Але, на жаль, можливий сценарій, коли Китай використовуватиме російський ВПК у своїх інтересах. Щоправда, це потенційний ризик для обох країн. Сьогодні Китай і РФ є дуже близькими партнерами, а завтра знову можуть стати потенційними суперниками", – констатував Володимир Фесенко.

Бряцання ядерною кнопкою матиме для Росії подвійне значення

Політичний експерт Віктор Таран зазначив, що ядерна істерія Путіна – це відчайдушна спроба витіснити Китай з місця у двополярному світі, який почав створювати Трамп та Сі.

"Не впевнений, що це Китаю дуже сподобається… Але після провалу свого переговорного треку Путін дуже хоче звернути на себе увагу Заходу, і єдиний спосіб, який він знає – це вкотре заговорити про всесвітню ядерну катастрофу. Причому робиться це синхронно на всі аудиторії – для грубого Трампа – це демонстрація суперзброї, яка ніби "може обійти" будь-яку ППО, а для ніжної Європи – запускається дезінформація про провокацію, яку "готує Україна", аби зруйнувати Запорізьку АЕС та забруднити всю Європу", – зазначив експерт.

За його словами, таке бряцання ядерною кнопкою матиме для Росії двояке значення.

"З одного боку, може на Заході хтось і злякається, але, якщо Путін надумає всерйоз втягнутися в ядерну гонку із США, його економіку чекає фейеричний провал – як вже це було під час Холодної війни. Особливо непідйомним буде розробка нових ППО у відповідь на антиракетний "золотий купол", про створення якого вже заявляв Трамп і який він точно буде створювати, якщо Путін і далі лякатиме Вашингтон своєю вундерваффе", – зазначив Віктор Таран.

Він наголошує, ще більший наслідок – це зміна сприйняття Росії і все, що з нею пов’язано на Заході і, зокрема, у США. Війна в Україні перестане там сприйматися, як війна хоч і "несправедлива", але "десь далеко". А в суспільній свідомості Росія стане безпосередньою загрозою не далекій Україні чи Європі, а самим США. Відповідно, і ставлення до санкцій та дипломатії буде іншим.

"Думаю, якщо між Росією та США почнеться серйозна гонка озброєнь, деталей європейських та американських виробників у шахедах ми більше не побачимо", – резюмував експерт.

