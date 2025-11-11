logo

В РФ заявили об окружении Купянска: в Украине отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ заявили об окружении Купянска: в Украине отреагировали

ЦПД отмечает, что роспропаганда распространяет сгенерированные ИИ фейки об окружении Купянска

11 ноября 2025, 15:19
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская пропаганда запустила в TikTok видео о якобы полном окружении Купянска российскими военными. Оно оказалось фейковым. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО.

В РФ заявили об окружении Купянска: в Украине отреагировали

Купянск. Фото: из открытых источников

"Эти ролики — фальшивка, созданная с помощью искусственного интеллекта", — утверждают в ЦПД.

В роликах сгенерированные искусственным интеллектом "бойцы ВСУ" говорят о "критической ситуации" в Купянске.

Аналитики рассказывают, что использование генеративных технологий легко распознать по неестественной мимике и шаблонному голосу.

Еще один характерный признак: фейковые "военные" неправильно ставят ударение в слове Купянск — на "я", хотя правильно — на "у".

"На самом деле заявления о якобы полном окружении Купянска российскими войсками не соответствуют действительности. На направлении продолжаются интенсивные боевые действия, украинские силы сдерживают россиян", — информируют в ЦПД.

В Центре отмечают: подобные публикации являются частью информационной операции России. Их цель — деморализовать украинцев.

"Российские фейки становятся все более технологичными, поэтому важно проверять источники информации и критически относиться к "сенсационным" видео из соцсетей", — советуют в Центре.

Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16181
