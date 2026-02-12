logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У РФ цинічно виправдали обстріл України: про які цілі заявили
commentss НОВИНИ Всі новини

У РФ цинічно виправдали обстріл України: про які цілі заявили

У Міноборони РФ заявили про ураження об'єктів на території України: куди насправді цілив ворог

12 лютого 2026, 13:18
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські війська в ніч на 12 лютого завдали чергового масованого удару по території України. Вибухи лунали в Києві, Одесі, Дніпрі. Вдень 11 лютого ворог намагався завдати удару по Львову.

У РФ цинічно виправдали обстріл України: про які цілі заявили

Обстріл. Ілюстративне фото

У російському Міноборони заявили, що російські військовослужбовці протягом доби завдали ударів по інфраструктурі військового аеродрому, а також об'єктам транспортної інфраструктури України, які використовуються на користь ЗСУ, пише російське видання “Інтерфакс”.

"Оперативно-тактичною авіацією, ударними безпілотними літальними апаратами, ракетними військами та артилерією угруповань військ Збройних сил Російської Федерації завдано поразки інфраструктурі військового аеродрому, об'єктам транспортної інфраструктури, які використовуються в інтересах ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

У російському міністерстві уточнили, що ударів також завдано по пунктах тимчасової дислокації українських підрозділів у 147 районах.

Тим часом президент України Володимир Зеленський станом на ранок 12 лютого повідомив, що загалом за ніч ворог запустив 219 ударних дронів, значна частина з них — “шахеди”, а також 25 ракет, з них 24 балістичні. За словами Зеленського, більшість вдалося знешкодити, але, на жаль, не все. 

“Станом на зараз відомо, що двоє людей загинули через цю атаку”, — зазначив президент України. 

Головна ціль удару — енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, генерація та підстанції. Зеленський повідомив також про пошкодження на Харківщині, у Донецькій, Київській і Херсонській областях. У Краматорську дроном вдарили по будівлі ДСНС. Складна ситуація, за словами очільника України, у столиці — багато будинків залишаються без тепла.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія стягувала балістичні ракети до кордону з Україною.




Джерело: https://www.interfax.ru/russia/1072391
