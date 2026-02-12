В РФ цинично оправдали обстрел Украины: о каких целях заявили

Российские войска в ночь на 12 февраля нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе, Днепре. Днем 11 февраля враг пытался нанести удар по Львову.

В российском Минобороны заявили, что российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, а также объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в пользу ВСУ, пишет российское издание "Интерфакс".

"Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ", — говорится в сообщении.

В российском министерстве уточнили, что удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский по состоянию на утро 12 февраля сообщил, что всего за ночь враг запустил 219 ударных дронов, значительная часть из них — "шахеды", а также 25 ракет, из них 24 баллистических. По словам Зеленского, большинство удалось обезвредить, но, к сожалению, не все.

"По состоянию на данный момент известно, что два человека погибли из-за этой атаки", — отметил президент Украины.

Главная цель удара – энергетика в Киеве, Одессе и Днепре, генерация и подстанции. Зеленский сообщил также о повреждениях в Харьковской, Донецкой, Киевской и Херсонской областях. В Краматорске дроном ударили по зданию ГСЧС. Сложная ситуация, по словам главы Украины, в столице – многие дома остаются без тепла.

