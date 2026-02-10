Росія стягує балістичні ракети до кордону з Україною: куди може вдарити ворог найближчими днями

Російські війська готують черговий масований обстріл території України. Загроза застосування балістичного озброєння.

Обстріл. Ілюстративне фото

Про загрозу обстрілу повідомляють моніторингові канали. Зазначається, що протягом минулої ночі, відмічено активні рейси військово-транспортної авіації Ан-26, Ан-72, ІЛ-76, Ан-124-100 в Воронєж, Крим, Ростов, Курськ, Брянськ та Липецьк.

За даними моніторингових каналів, вантаж може складатися з балістичних та крилатих ракет комплексу "Іскандер".

Відмічено посадку транспортного літака Іл-76 на аеродром "Енгельс". Вантаж також ймовірно складається з крилатих ракет.

Також було здійснено передислокацію 1 Ту-160 (ймовірно з аеродрому Казань) на аеродром "Енгельс". За уточненою інформацією, як повідомили моніторингові канали, борт прилетів з Далекого Сходу та вже споряджений крилатими ракетами.

Здійснено було ще один рейс військово-транспортної авіації Ан-72 на аеродром "Сеща". Доставлено партію балістичних ракет.

“За отриманою інформацією, існує загроза удару балістичними ракетами по столиці та Київській області у найближчі 2 доби”, — попереджають моніторингові канали.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що агент російської воєнної розвідки готував координати для повітряних атак РФ по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях.

У Службі безпеки України повідомили про затримання ворожого агента. Він намагався виявити та передати ворогу геолокації енергетичної та авіаційної інфраструктури, по яких окупанти планували нову серію ракетних атак. Також ймовірно планувався обстріл веж мобільного зв’язку та ключових об’єктів Укрзалізниці з найбільшою інтенсивністю руху вантажних ешелонів, адже ці об'єкти також були в полі зору ворожого агента.



