Росія готувала масштабний обстріл трьох областей України: які об’єкти планували зруйнувати

Агент російської воєнної розвідки готував координати для повітряних атак РФ по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях.

Обстріл. Ілюстративне фото

У Службі безпеки України повідомили про затримання ворожого агента. Він намагався виявити та передати ворогу геолокації енергетичної та авіаційної інфраструктури, по яких окупанти планували нову серію ракетних атак.

Також ймовірно планувався обстріл веж мобільного зв’язку та ключових об’єктів Укрзалізниці з найбільшою інтенсивністю руху вантажних ешелонів, адже ці об'єкти також були в полі зору ворожого агента.

"Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його і затримали за місцем проживання. Наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 42-річний переселенець з Луганщини. Щоб отримати "бронь" від мобілізації, він влаштувався до критично важливого підприємства регіону", — повідомили в СБУ.

Агента завербували через його родича, який проживає на тимчасово окупованій території України. Після вербування він об’їжджав на власному авто західні регіони України. При цьому вмикав відеореєстратор, щоб фіксувати геолокації стратегічних об’єктів. Відзняті відео з об'єктами зрадник пересилав куратору з ГРУ.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що названо ймовірну дату наступного масованого ворожого обстрілу. Ворог може спробувати повністю зруйнувати енергетичну інфраструктуру столиці та Київської області або завдати удару по енергетичній, газовій та нафтопереробній інфраструктурі на заході України.