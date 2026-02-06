Россия готовила масштабный обстрел трех областей Украины: какие объекты планировали разрушить

Агент российской военной разведки готовил координаты для воздушных атак РФ по Волынской, Ровенской и Тернопольской областям.

В Службе безопасности Украины сообщили о задержании вражеского агента. Он пытался обнаружить и передать врагу геолокации энергетической и авиационной инфраструктуры, по которым оккупанты планировали новую серию ракетных атак.

Также предположительно планировался обстрел башен мобильной связи и ключевых объектов Укрзализныци с наибольшей интенсивностью движения грузовых эшелонов, ведь эти объекты также были в поле зрения вражеского агента.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его разведактивности, задокументировали его и задержали по месту жительства. Наведением российских обстрелов занимался завербованный врагом 42-летний переселенец из Луганской области. Чтобы получить "бронь" от мобилизации, он устроился на критически важное предприятие региона", — сообщили в СБУ.

Агента завербовали через его родственника, проживающего на временно оккупированной территории Украины. После вербовки он объезжал на собственном автомобиле западные регионы Украины. При этом включал видеорегистратор, чтобы фиксировать геолокацию стратегических объектов. Снятые видео с объектами предатель пересылал куратору из ГРУ.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

