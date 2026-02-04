Росія вже готує новий масований обстріл: названо ймовірну дату

Переговорний трек триває, однак Росія може готувати новий масований удар по Україні. Ворог може спробувати повністю зруйнувати енергетичну інфраструктуру столиці та Київської області або завдати удару по енергетичній, газовій та нафтопереробній інфраструктурі на заході України.

Ту-95. Фото з відкритих джерел

Після масованого удару в ніч на 3 лютого, 6 бортів ТУ-95МС здійснили посадку на аеродром “Оленья”, повідомляють монітори. Зазначається, що покинули європейську частину РФ та передислокувались на Далекий Схід — 2 борти Ту-95МС.

Станом на сьогодні, відомо про щонайменше 3 споряджені борти ТУ-95МС на аеродромах “Оленья” та “Дягилево” та 4 Ту-160 на Далекому Сході. Ще 1 ТУ-95МС здійснив передислокацію з аеродрому “Оленья” на аеродром “Енгельс” з метою спорядження крилатими ракетами.

Також, за даними моніторів, в пункті базування у Новоросійську, перебувають вже споряджені 2 надводні та 1 підводний носій ракет “Калібр”, які були готові до застосування ще в ніч на 3 лютого та не були використані. Сумарний залп — 22 ракети типу “Калібр”

Попередньо новий удар планується після завершення тристоронніх переговорів, у період 7-10 лютого.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський після масованого комбінованого удару 3 лютого повідомив, що позиція України на переговорах в Абу-Дабі буде скорегована. Експерти розповіли порталу “Коментарі”, як масований удар змінить позицію України, та яке питання на переговорах потрібно відстоювати першочергово. Головним, на думку експертів, має бути домовленість про енергетичне перемир’я.