Масований удар перед мирними переговорами: що змінить рішення Кремля

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський після масованого комбінованого нічного удару повідомив, що позиція України на переговорах в Абу-Дабі буде скорегована.
Переговори. Фото портал "Коментарі"
Портал “Коментарі” дізнався в експертів, як масований удар змінить позицію України, та яке питання на переговорах потрібно відстоювати першочергово.
Політолог Володимир Фесенко, пояснив, що інформація про масований обстріл буде доведена до американської сторони.
При цьому, за словами політолога, буде зафіксовано, що фактично Путін обманює Трампа. Він обіцяє йому перемир'я на тиждень, і водночас не виконує цих домовленостей. На думку експерта, предметом обговорення стане й маніпулятивна гра Путіна.
За словами політолога, першочергове питання, яке має відстоювати українська сторона на переговорах, це тема енергетичного перемир'я, умови якого мають бути чітко зафіксовані.
При цьому Володимир Фесенко не очікує великих результатів від майбутніх переговорів. Найкращий результат, за його словами, якщо б вдалося домовитись про те саме енергетичне перемир'я, але з чіткими термінами, чіткими зобов'язаннями і з можливістю пролонгації.
Політична експертка Світлана Кушнір зазначила, що це вже не перший обстріл, і ударами Росія намагається створити хаос в Україні.
Світлана Кушнір зазначила, що головне питання, яке має відстоювати Україна на переговорах, це енергетичне перемир’я, яке мало б тривати до кінця морозного тижня, однак російська сторона його порушила.
Також Україна, за словами експертки, має показувати світу, що РФ не дотримується ніяких конвенцій ведення війни. Вони воюють не на фронті, а воюють з цивільним населенням.
