Масований удар перед мирними переговорами: що змінить рішення Кремля

Президент України Володимир Зеленський після масованого комбінованого нічного удару повідомив, що позиція України на переговорах в Абу-Дабі буде скорегована.

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Портал “Коментарі” дізнався в експертів, як масований удар змінить позицію України, та яке питання на переговорах потрібно відстоювати першочергово.

Політолог Володимир Фесенко, пояснив, що інформація про масований обстріл буде доведена до американської сторони.

“Черговий обстріл — свідчення того, що російська сторона маніпулює темою енергетичного перемир'я. Одночасно, якщо Путін дав згоду Трампу на його пропозицію, то треба зафіксувати це. На мою думку, тема енергетичного перемир'я, необхідності його фіксації, пролонгації, закріплення в юридичній формі, буде обговорюватись на переговорах в Абу-Дабі”, — пояснив експерт.

При цьому, за словами політолога, буде зафіксовано, що фактично Путін обманює Трампа. Він обіцяє йому перемир'я на тиждень, і водночас не виконує цих домовленостей. На думку експерта, предметом обговорення стане й маніпулятивна гра Путіна.

“Це не означає, що українська сторона буде виходити з переговорів, чи робити демарш. Ні. Але тактика переговорів, враховуючи сьогоднішній обстріл і те, що Росія не демонструє готовності до деескалації війни, зміниться. Вона (РФ, — ред.) навпаки робить такі провокації, які можуть зірвати переговори. Американській стороні теж треба довести, що такі дії Росії, які були сьогодні, це те, що може зірвати переговорний процес. Якщо Росія буде продовжувати такі удари, то переговори втратять сенс”, — зазначив експерт “Коментарям”.

За словами політолога, першочергове питання, яке має відстоювати українська сторона на переговорах, це тема енергетичного перемир'я, умови якого мають бути чітко зафіксовані.

При цьому Володимир Фесенко не очікує великих результатів від майбутніх переговорів. Найкращий результат, за його словами, якщо б вдалося домовитись про те саме енергетичне перемир'я, але з чіткими термінами, чіткими зобов'язаннями і з можливістю пролонгації.

Політична експертка Світлана Кушнір зазначила, що це вже не перший обстріл, і ударами Росія намагається створити хаос в Україні.

“Російська сторона намагається такими діями спровокувати внутрішню нестабільність, дестабілізувати ситуацію для того, щоб потім показувати світу, що українці не підтримують владу та вимагають миру. Насправді цього не сталося. Не дивлячись на те, що внутрішня ситуація складна, українці єднаються, один одному допомагають і таким чином створюють платформу сили для українських перемовників”, — пояснила експертка “Коментарям”.

Світлана Кушнір зазначила, що головне питання, яке має відстоювати Україна на переговорах, це енергетичне перемир’я, яке мало б тривати до кінця морозного тижня, однак російська сторона його порушила.

Також Україна, за словами експертки, має показувати світу, що РФ не дотримується ніяких конвенцій ведення війни. Вони воюють не на фронті, а воюють з цивільним населенням.

“Знущатися з населення країни, яка потерпає весь час від російських атак по цивільній та енергетичній інфраструктурі в період сильних морозів, це дійсно геноцидні практики Кремля. Тож перше, що мають забезпечити партнери України — це виконання домовленостей щодо енергетичного перемир’я”, — підсумувала експертка.

