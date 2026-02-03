Массированный удар перед мирными переговорами: что изменит решение Кремля

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский после массированного комбинированного ночного удара сообщил, что позиция Украины на переговорах в Абу-Даби будет скорректирована.
Переговоры. Фото портал "Комментарии"
Портал "Комментарии" узнал у экспертов, как массированный удар изменит позицию Украины, и какой вопрос на переговорах нужно отстаивать в первую очередь.
Политолог Владимир Фесенко пояснил, что информация о массированном обстреле будет доведена до американской стороны.
При этом, по словам политолога, будет зафиксировано, что фактически Путин обманывает Трампа. Он обещает ему перемирие на неделю, и в то же время не выполняет эти договоренности. По мнению эксперта, предметом обсуждения станет и манипулятивная игра Путина.
По словам политолога, первоочередной вопрос, который должна отстаивать украинская сторона на переговорах, – это тема энергетического перемирия, условия которого должны быть четко зафиксированы.
При этом Владимир Фесенко не ожидает больших результатов предстоящих переговоров. Лучший результат, по его словам, если бы удалось договориться о том же энергетическом перемирии, но с четкими сроками, четкими обязательствами и с возможностью пролонгации.
Политическая эксперт Светлана Кушнир отметила, что это уже не первый обстрел, и ударами Россия пытается создать хаос в Украине.
Светлана Кушнир отметила, что главный вопрос, который должна отстаивать Украина на переговорах, это энергетическое перемирие, которое должно было продолжаться до конца морозной недели, однако российская сторона его нарушила.
Также Украина, по словам эксперта, должна показывать миру, что РФ не соблюдает никаких конвенций по ведению войны. Они воюют не на фронте, а сражаются с гражданским населением.
