Массированный удар перед мирными переговорами: что изменит решение Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский после массированного комбинированного ночного удара сообщил, что позиция Украины на переговорах в Абу-Даби будет скорректирована.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Портал "Комментарии" узнал у экспертов, как массированный удар изменит позицию Украины, и какой вопрос на переговорах нужно отстаивать в первую очередь.

Политолог Владимир Фесенко пояснил, что информация о массированном обстреле будет доведена до американской стороны.

"Очередной обстрел — свидетельство того, что российская сторона манипулирует темой энергетического перемирия. Одновременно, если Путин дал согласие Трампу на его предложение, то надо зафиксировать это. По моему мнению, тема энергетического перемирия, необходимости его фиксации, пролонгации, закрепления в юридической форме, будет обсуждаться на переговорах в Абу-Даби”, – объяснил эксперт.

При этом, по словам политолога, будет зафиксировано, что фактически Путин обманывает Трампа. Он обещает ему перемирие на неделю, и в то же время не выполняет эти договоренности. По мнению эксперта, предметом обсуждения станет и манипулятивная игра Путина.

"Это не значит, что украинская сторона будет выходить из переговоров, делать ли демарш. Нет. Но тактика переговоров, учитывая сегодняшний обстрел и то, что Россия не демонстрирует готовности к деэскалации войны, изменится. Она (РФ, – ред.) напротив делает такие провокации, которые могут сорвать переговоры. Американской стороне тоже нужно доказать, что такие действия России, которые были сегодня, это то, что может сорвать переговорный процесс. Если Россия будет продолжать такие удары, то переговоры лишатся смысла", — отметил эксперт "Комментариям".

По словам политолога, первоочередной вопрос, который должна отстаивать украинская сторона на переговорах, – это тема энергетического перемирия, условия которого должны быть четко зафиксированы.

При этом Владимир Фесенко не ожидает больших результатов предстоящих переговоров. Лучший результат, по его словам, если бы удалось договориться о том же энергетическом перемирии, но с четкими сроками, четкими обязательствами и с возможностью пролонгации.

Политическая эксперт Светлана Кушнир отметила, что это уже не первый обстрел, и ударами Россия пытается создать хаос в Украине.

"Российская сторона пытается такими действиями спровоцировать внутреннюю нестабильность, дестабилизировать ситуацию для того, чтобы потом показывать миру, что украинцы не поддерживают власть и требуют мира. На самом деле этого не произошло. Не смотря на то, что внутренняя ситуация сложная, украинцы объединяются, друг другу помогают и таким образом создают платформу силы для украинских переговорщиков", — объяснила эксперт "Комментариям".

Светлана Кушнир отметила, что главный вопрос, который должна отстаивать Украина на переговорах, это энергетическое перемирие, которое должно было продолжаться до конца морозной недели, однако российская сторона его нарушила.

Также Украина, по словам эксперта, должна показывать миру, что РФ не соблюдает никаких конвенций по ведению войны. Они воюют не на фронте, а сражаются с гражданским населением.

"Издеваться над населением страны, которая подвергается все время российским атакам по гражданской и энергетической инфраструктуре в период сильных морозов, это действительно геноцидные практики Кремля. Поэтому первое, что должны обеспечить партнеры Украины — это выполнение договоренностей по энергетическому перемирию", — подытожила эксперт.

