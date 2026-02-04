logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия уже готовит новый массированный обстрел: названа вероятная дата
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия уже готовит новый массированный обстрел: названа вероятная дата

Стало известно, когда Россия может нанести новый массированный удар

4 февраля 2026, 19:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Переговорный трек продолжается, но Россия может готовить новый массированный удар по Украине. Враг может попытаться полностью разрушить энергетическую инфраструктуру столицы и Киевской области или нанести удар по энергетической, газовой и нефтеперерабатывающей инфраструктуре на западе Украины.

Россия уже готовит новый массированный обстрел: названа вероятная дата

Ту-95. Фото из открытых источников

После массированного удара в ночь на 3 февраля, 6 бортов ТУ-95МС совершили посадку на аэродром "Оленья", сообщают мониторы. Отмечается, что покинули европейскую часть РФ и передислоцировались на Дальний Восток — 2 борта Ту-95МС.

По состоянию на сегодняшний день, известно о минимум 3 снаряженных бортах ТУ-95МС на аэродромах "Оленья" и "Дягилево" и 4 Ту-160 на Дальнем Востоке. Еще 1 ТУ-95МС осуществил передислокацию с аэродрома Оленья на аэродром Энгельс с целью снаряжения крылатыми ракетами.

Также, по данным мониторов, в пункте базирования в Новороссийске находятся уже снаряженные 2 надводные и 1 подводный носитель ракет "Калибр", которые были готовы к применению еще в ночь на 3 февраля и не были использованы. Суммарный залп — 22 ракеты типа "Калибр"

Предварительно новый удар планируется по завершении трехсторонних переговоров в период 7-10 февраля.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский после массированного комбинированного удара 3 февраля сообщил, что позиция Украины на переговорах в Абу-Даби будет скорректирована. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", как массированный удар изменит позицию Украины, и какой вопрос на переговорах нужно отстаивать в первую очередь. Главным, по мнению экспертов, должна быть договоренность об энергетическом перемирии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/eRadarrua/81007
Теги:

Новости

Все новости