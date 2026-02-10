Россия стягивает баллистические ракеты к границе с Украиной: куда может ударить враг в ближайшие дни

Рубрики
Российские войска готовят очередной массированный обстрел территории Украины. Угроза применения баллистического вооружения.
Об угрозе обстрелов сообщают мониторинговые каналы. Отмечается, что за прошедшую ночь отмечены активные рейсы военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-72, ИЛ-76, Ан-124-100 в Воронеж, Крым, Ростов, Курск, Брянск и Липецк.
По данным мониторинговых каналов, груз может состоять из баллистических и крылатых ракет комплекса "Искандер".
Отмечена посадка транспортного самолета Ил-76 на аэродром "Энгельс". Груз также предположительно состоит из крылатых ракет.
Также была осуществлена передислокация 1 Ту-160 (вероятно с аэродрома Казань) на аэродром "Энгельс". По уточненной информации, как сообщили мониторинговые каналы, борт прилетел с Дальнего Востока и уже снаряжен крылатыми ракетами.
Совершен был еще один рейс военно-транспортной авиации Ан-72 на аэродром "Сеща". Доставлена партия баллистических ракет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что агент российской военной разведки готовил координаты для воздушных атак РФ по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях.
В Службе безопасности Украины сообщили о задержании вражеского агента. Он пытался обнаружить и передать врагу геолокации энергетической и авиационной инфраструктуры, по которым оккупанты планировали новую серию ракетных атак. Также предположительно планировался обстрел башен мобильной связи и ключевых объектов Укрзализныци с наибольшей интенсивностью движения грузовых эшелонов, ведь эти объекты также были в поле зрения вражеского агента.