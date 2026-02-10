Россия стягивает баллистические ракеты к границе с Украиной: куда может ударить враг в ближайшие дни

Российские войска готовят очередной массированный обстрел территории Украины. Угроза применения баллистического вооружения.

Обстрел. Иллюстративное фото

Об угрозе обстрелов сообщают мониторинговые каналы. Отмечается, что за прошедшую ночь отмечены активные рейсы военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-72, ИЛ-76, Ан-124-100 в Воронеж, Крым, Ростов, Курск, Брянск и Липецк.

По данным мониторинговых каналов, груз может состоять из баллистических и крылатых ракет комплекса "Искандер".

Отмечена посадка транспортного самолета Ил-76 на аэродром "Энгельс". Груз также предположительно состоит из крылатых ракет.

Также была осуществлена передислокация 1 Ту-160 (вероятно с аэродрома Казань) на аэродром "Энгельс". По уточненной информации, как сообщили мониторинговые каналы, борт прилетел с Дальнего Востока и уже снаряжен крылатыми ракетами.

Совершен был еще один рейс военно-транспортной авиации Ан-72 на аэродром "Сеща". Доставлена партия баллистических ракет.

"По полученной информации, существует угроза удара баллистическими ракетами по столице и Киевской области в ближайшие 2 дня", — предупреждают мониторинговые каналы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что агент российской военной разведки готовил координаты для воздушных атак РФ по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях.

В Службе безопасности Украины сообщили о задержании вражеского агента. Он пытался обнаружить и передать врагу геолокации энергетической и авиационной инфраструктуры, по которым оккупанты планировали новую серию ракетных атак. Также предположительно планировался обстрел башен мобильной связи и ключевых объектов Укрзализныци с наибольшей интенсивностью движения грузовых эшелонов, ведь эти объекты также были в поле зрения вражеского агента.



