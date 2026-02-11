logo_ukra

У Львові пролунали вибухи: ворог атакує місто “Кинджалами” (ОНОВЛЕНО)

Ворожий удар по Львову

11 лютого 2026, 15:38
Автор:
Кречмаровская Наталия

Російські війська завдали удару по Львову — умісті пролунали вибухи. 

У Львові пролунали вибухи: ворог атакує місто “Кинджалами” (ОНОВЛЕНО)

Обстріл. Ілюстративне фото

Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив про проліт ракети “Кинджал” у напрямку Львова. 

Міський голова порадив містянам перебувати в укриттях. Також він повідомив, що в місті чути роботу ППО.

Моніторингові канали повідомили, що на Львів летіли 3 “Кинджали”: один ударив на Захід від міста (у районі Городка, Рудно і Пустомитів); другий зник на Київщині; третій не долетів 50 км до Львова (упав між Бродами і Буськом).

Андрій Садовий повідомив, що близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі “Кинджали”.

“Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота.  Дякуємо нашим захисникам  за захист! Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади. Якщо маєте важливу інформацію — повідомляйте на Гарячу лінію міста”, — написав міський голова.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що цьогорічна зима додала чимало проблем сильні морози тримаються у багатьох областях України. Українці скаржаться на ожеледицю — міські голови запевняють, що все під контролем. Однак лід нікого не шкодує — падають навіть мери.

Львівській міський голова Андрій Садовий розповів, що за день впав вже двічі однак запевнив, що працюють всі відповідні служби. Містяни під його дописом у Facebook залишили чимало різких коментарів — на ділі виявляється не зовсім так, як запевняє мер. 




