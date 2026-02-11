У Львові пролунали вибухи: ворог атакує місто “Кинджалами” (ОНОВЛЕНО)

Російські війська завдали удару по Львову — умісті пролунали вибухи.

Обстріл. Ілюстративне фото

Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив про проліт ракети “Кинджал” у напрямку Львова.

Міський голова порадив містянам перебувати в укриттях. Також він повідомив, що в місті чути роботу ППО.

Моніторингові канали повідомили, що на Львів летіли 3 “Кинджали”: один ударив на Захід від міста (у районі Городка, Рудно і Пустомитів); другий зник на Київщині; третій не долетів 50 км до Львова (упав між Бродами і Буськом).

Андрій Садовий повідомив, що близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі “Кинджали”.

“Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист! Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади. Якщо маєте важливу інформацію — повідомляйте на Гарячу лінію міста”, — написав міський голова.

