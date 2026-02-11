Во Львове раздались взрывы: враг атакует город "Кинжалами" (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска нанесли удар по Львову — в городе прогремели взрывы.

Обстрел. Иллюстративное фото

Львовский городской голова Андрей Садовый сообщил о пролете ракеты "Кинжал" в направлении Львова.

Городской голова посоветовал горожанам находиться в укрытиях. Также он сообщил, что в городе слышна работа ПВО.

Мониторинговые каналы сообщили, что на Львов летели 3 "Кинжала": один ударил на Запад от города (в районе Городка, Рудно и Пустомытов); второй исчез на Киевщине; третий не долетел 50 км до Львова (упал между Бродами и Буском).

Андрей Садовый сообщил, что около 14:40 в направлении Львова летели два вражеских "Кинжала".

"Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту! По состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию громады. Если имеете важную информацию — сообщайте на Горячую линию города", — написал городской голова.

