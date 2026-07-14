У РФ буде ще менше бензину: який важливий НПЗ знову у вогні

Українські захисники вкотре атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. На території підприємства пролунало кілька потужних вибухів. Атака сталася у селищі Афіпський Краснодарського краю.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

На території заводу було чути кілька потужних вибухів, внаслідок чого виникла пожежа.

Варто зазначити, що проектна потужність заводу становить 6,25 млн тонн нафти на рік. Підприємство переробляє нафту та газовий конденсат із Західного Сибіру та Волго-Уральських родовищ, отримуючи сировину трубопроводами та залізницею.

Завод виробляє потреб російської окупаційної армії бензин, дизельне паливо, вакуумний газойль, мазут, сірку та інші продукти.

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