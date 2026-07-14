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У РФ буде ще менше бензину: який важливий НПЗ знову у вогні

Сили оборони знову атакували Афіпський НПЗ на Кубані

14 липня 2026, 07:25
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Кравцев Сергей

Українські захисники вкотре атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. На території підприємства пролунало кілька потужних вибухів. Атака сталася у селищі Афіпський Краснодарського краю.

У РФ буде ще менше бензину: який важливий НПЗ знову у вогні

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

На території заводу було чути кілька потужних вибухів, внаслідок чого виникла пожежа.

Варто зазначити, що проектна потужність заводу становить 6,25 млн тонн нафти на рік. Підприємство переробляє нафту та газовий конденсат із Західного Сибіру та Волго-Уральських родовищ, отримуючи сировину трубопроводами та залізницею.

Завод виробляє потреб російської окупаційної армії бензин, дизельне паливо, вакуумний газойль, мазут, сірку та інші продукти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 13 липня кілька російських регіонів знову опинилися під масованою атакою безпілотників. Найбільш помітні наслідки зафіксовано у Ставропольському краї, де після удару спалахнула пожежа на нафтобазі. Водночас російська влада повідомляла про відображення атаки на Москву, а в столичних аеропортах запроваджувалися тимчасові обмеження на польоти.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Служба безпеки України повідомила про проведення масштабної нічної спецоперації проти військової та логістичної інфраструктури Росії та тимчасово окупованого Криму. За даними відомства, ударів було завдано одночасно по цілій низці об'єктів, які забезпечують постачання російських військ.

Як заявили в СБУ, українські безпілотники вразили одразу кілька цілей в акваторії Чорного моря, на території окупованого півострова та у глибині російської території.




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