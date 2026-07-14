В РФ будет еще меньше бензина: какой важный НПЗ снова в огне

Украинские защитники в очередной раз атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. На территории предприятия раздалось несколько мощных взрывов. Атака произошла в поселке Афипский Краснодарского края.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

На территории завода было слышно несколько мощных взрывов, в результате чего возник пожар.

Стоит отметить, проектная мощность завода составляет 6,25 млн тонн нефти в год. Предприятие перерабатывает нефть и газовый конденсат из Западной Сибири и Волго-Уральских месторождений, получая сырье по трубопроводам и железной дороге.

Завод производит для нужд русской оккупационной армии бензин, дизельное топливо, вакуумный газойль, мазут, серу и другие продукты.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 июля несколько российских регионов вновь оказались под массированной атакой беспилотников. Наиболее заметные последствия зафиксированы в Ставропольском крае, где после удара вспыхнул пожар на нефтебазе. Одновременно российские власти сообщали об отражении атаки на Москву, а в столичных аэропортах вводились временные ограничения на полеты.

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Как заявили в СБУ, украинские беспилотники поразили сразу несколько целей в акватории Черного моря, на территории оккупированного полуострова и в глубине российской территории.



