У Раді заявили, що військові ТЦК просяться на фронт

Майже половина військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) хотіли б повернутися на передову. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, пояснивши, що значна частина працівників ТЦК є ветеранами бойових дій, яких перевели до тилу через поранення або погіршення стану здоров'я.

Працівники ТЦК. Фото з відкритих джерел

Олександр Федієнко в ефірі Radio NV зазначив, що приблизно 45% таких військовослужбовців ТЦК звертаються до командування з проханням знову відправити їх у зону бойових дій. За його словами, причиною є не лише психологічне навантаження, а й особливості служби в ТЦК.

"Можна нас забрати знову на війну, бо на війні все зрозуміло? Тут є ворог, а тут є ми. Ми знищуємо ворога. А коли ми працюємо в ТЦК, ми не розуміємо, хто ворог. Український народ — ворог? Чи все ж таки що відбувається?" — процитував військових ТЦК депутат.

За словами Федієнка, служба у ТЦК супроводжується постійним суспільним тиском, високим рівнем конфліктності та негативним ставленням частини громадян. На його думку, це створює додаткове психологічне навантаження на військовослужбовців, які до цього брали безпосередню участь у бойових діях.

Водночас Олександр Федієнко наголосив, що складні умови служби не можуть бути виправданням для будь-яких незаконних дій. Він підкреслив, що військовослужбовці ТЦК не мають права застосовувати силу до військовозобов'язаних або перевищувати свої службові повноваження.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому почастішали конфлікти з військовими ТЦК.

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