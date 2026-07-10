Без права на заставу: 23-річного фігуранта львівського скандалу з ТЦК відправили за ґрати

Львівський суд ухвалив рішення взяти під варту на два місяці 23-річного Олега Гаврилова. Його звинувачують у побитті працівника поліції під час суперечки з представниками Територіального центру комплектування (ТЦК). Підозрюваний виявився військовослужбовцем, який з лютого цього року самовільно залишив свою частину (СЗЧ).

Сутичка цивільних і ТЦК у Львові. Фото з відкритих джерела

Слідство встановило, що подія відбулася 9 липня. Тоді молодик під час конфлікту завдав удару заступнику керівника одного з районних відділів поліції міста. Крім того, він застосував сльозогінний газ проти іншого правоохоронця — інспектора превентивної секції. Внаслідок цього постраждалі отримали тілесні ушкодження та хімічні опіки очей.

Сторона обвинувачення наполягала виключно на найсуворішому запобіжному заході.

"Прокурор клопотав про тримання під вартою, — повідомили в суді, — а адвокатка підозрюваного просила про домашній арешт та носіння електронного браслета".

Сам затриманий під час судового слухання свою провину заперечував лише частково.

"На засіданні суду Гаврилов сказав, — зазначається в матеріалах справи, — що визнає факт насильства щодо поліцейського, але не застосування балончика".

Попри аргументи захисту, суддя підтримав позицію прокуратури. Чоловік проведе наступні 60 діб під вартою без можливості вийти на волю під заставу.

Зазначимо, що СБУ та Нацполіція затримали ще чотирьох учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові. Затримані — 21-річний та 45-річний мешканці Львова, а також двоє 28-річних військових, один із яких самовільно залишив військову частину.

За даними слідства, фігуранти були найактивнішими учасниками інциденту. Вони блокували службовий автомобіль військовослужбовців, стрибали на ньому та завдали пошкоджень. Їм готують підозри.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Львові учасники нещодавнього гучного конфлікту з працівниками Територіального центру комплектування (ТЦК) записали публічне відеозвернення із вибаченнями. За наявною інформацією, один із фігурантів інциденту пообіцяв найближчим часом мобілізуватися до лав Збройних сил України, а інший, як з'ясувалося згодом, є чинним військовослужбовцем, який перебував у відпустці. На відео учасники заколотів кричали "Слава ТЦК!".