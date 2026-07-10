Без права на залог: 23-летнего фигуранта львовского скандала с ТЦК отправили за решетку

Львовский суд принял решение заключить под стражу на два месяца 23-летнего Олега Гаврилова. Его обвиняют в избиении сотрудника полиции во время столкновения с представителями Территориального центра комплектования (ТЦК). Подозреваемый оказался военнослужащим, с февраля этого года самовольно покинувшим свою часть (СЗЧ).

Столкновение гражданских и ТЦК во Львове. Фото из открытых источников

Следствие установило, что происшествие произошло 9 июля. Тогда молодой человек во время конфликта нанес удар заместителю руководителя одного из районных отделов полиции города. Кроме того, он применил слезоточивый газ против другого правоохранителя — инспектора превентивной секции. В результате пострадавшие получили телесные повреждения и химические ожоги глаз.

Сторона обвинения настаивала исключительно на строжайшей мере пресечения.

"Прокурор ходатайствовал о содержании под стражей, — сообщили в суде, — а адвокат подозреваемого просила о домашнем аресте и ношении электронного браслета".

Сам задержанный во время судебного слушания свою вину отрицал частично.

"На заседании суда Гаврилов сказал, — говорится в материалах дела, — что признает факт насилия в отношении полицейского, но не применения баллончика".

Несмотря на аргументы защиты, судья поддержал позицию прокуратуры. Человек проведет следующие 60 суток под стражей без возможности выйти на свободу под залог.

СБУ и Нацполиция задержали еще четырех участников нападения на военных и правоохранителей во Львове. Задержанные — 21-летний и 45-летний жители Львова, а также два 28-летних военных, один из которых самовольно покинул воинскую часть.

По данным следствия, фигуранты являлись самыми активными участниками инцидента. Они блокировали служебный автомобиль военнослужащих, прыгали на нем и нанесли повреждения. Им готовят подозрения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во Львове участники недавнего громкого конфликта с работниками Территориального центра комплектования (ТЦК) записали публичное видеообращение с извинениями. По имеющейся информации, один из фигурантов инцидента пообещал в ближайшее время мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, а другой, как выяснилось впоследствии, является действующим военнослужащим, находившимся в отпуске. На видео участники мятежей кричали "Слава ТЦК!"