Без права на залог: 23-летнего фигуранта львовского скандала с ТЦК отправили за решетку

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Недилько Ксения
Львовский суд принял решение заключить под стражу на два месяца 23-летнего Олега Гаврилова. Его обвиняют в избиении сотрудника полиции во время столкновения с представителями Территориального центра комплектования (ТЦК). Подозреваемый оказался военнослужащим, с февраля этого года самовольно покинувшим свою часть (СЗЧ).
Столкновение гражданских и ТЦК во Львове. Фото из открытых источников
Следствие установило, что происшествие произошло 9 июля. Тогда молодой человек во время конфликта нанес удар заместителю руководителя одного из районных отделов полиции города. Кроме того, он применил слезоточивый газ против другого правоохранителя — инспектора превентивной секции. В результате пострадавшие получили телесные повреждения и химические ожоги глаз.
Сторона обвинения настаивала исключительно на строжайшей мере пресечения.
Сам задержанный во время судебного слушания свою вину отрицал частично.
Несмотря на аргументы защиты, судья поддержал позицию прокуратуры. Человек проведет следующие 60 суток под стражей без возможности выйти на свободу под залог.
СБУ и Нацполиция задержали еще четырех участников нападения на военных и правоохранителей во Львове. Задержанные — 21-летний и 45-летний жители Львова, а также два 28-летних военных, один из которых самовольно покинул воинскую часть.
По данным следствия, фигуранты являлись самыми активными участниками инцидента. Они блокировали служебный автомобиль военнослужащих, прыгали на нем и нанесли повреждения. Им готовят подозрения.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что во Львове участники недавнего громкого конфликта с работниками Территориального центра комплектования (ТЦК) записали публичное видеообращение с извинениями. По имеющейся информации, один из фигурантов инцидента пообещал в ближайшее время мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, а другой, как выяснилось впоследствии, является действующим военнослужащим, находившимся в отпуске. На видео участники мятежей кричали "Слава ТЦК!"