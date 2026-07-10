Після інциденту з ТЦК у Львові учасники записали відеовибачення, але це викликало нову хвилю дискусій (ВІДЕО)

У Львові учасники нещодавнього гучного конфлікту з працівниками Територіального центру комплектування (ТЦК) записали публічне відеозвернення із вибаченнями. За наявною інформацією, один із фігурантів інциденту пообіцяв найближчим часом мобілізуватися до лав Збройних сил України, а інший, як з'ясувалося згодом, є чинним військовослужбовцем, який перебував у відпустці. На відео учасники заколотів кричали "Слава ТЦК!".

Скриншот з відео

Відеозапис оприлюднив ветеран Антон Петрівський. За його словами, з громадянами, які вчинили напад на представників військкомату, попередньо провели "виховну бесіду".

Ця подія викликала серйозний резонанс у суспільстві та гостру критику з боку політиків. Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко висловив глибоке занепокоєння через методи врегулювання подібних ситуацій поза правовим полем.

"Незаконність породжує незаконність", — наголосив парламентар, коментуючи замкнене коло насильства.

На думку політика, ситуація виглядає абсурдно, адже спочатку представники військкоматів застосовують силу до громадян, після цього цивільні починають нападати на працівників ТЦК, а згодом третя сторона змушує перших записувати вибачення на камеру, використовуючи фізичний тиск.

"В усьому цьому втрачає і програє держава", — резюмував Гончаренко.

Депутат також попередив про довгострокові небезпечні наслідки для українського суспільства, якщо практика самосуду замінить офіційне правосуддя. Він підкреслив, що такі прецеденти матимуть негативний відгук у майбутньому, коли громадяни почнуть вирішувати будь-які суперечки силою, а не через правоохоронні органи. Оцінюючи загальну тенденцію, Гончаренко іронічно зазначив, що країна у такий спосіб "потужно і незламно летить до рівня Сомалі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що невдоволення діями представників територіальних центрів комплектування серед українців досягло критичної межі. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що подальше ігнорування цієї проблеми з боку керівництва держави може спровокувати вкрай важкі наслідки для всього суспільства.