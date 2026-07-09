Суспільство більше не мовчатиме: у Раді закликали до негайної реформи мобілізації після подій у Львові

Невдоволення діями представників територіальних центрів комплектування серед українців досягло критичної межі. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що подальше ігнорування цієї проблеми з боку керівництва держави може спровокувати вкрай важкі наслідки для всього суспільства.

Сутичка цивільних і ТЦК у Львові. Фото з відкритих джерела

Останні гучні інциденти у Львові, де громадяни почали активно протистояти примусовій мобілізації на вулицях, парламентар називає не випадковим збігом, а очікуваним наслідком тривалої бездіяльності.

"Спочатку люди мовчали. Потім почали говорити. Далі – сперечатися", — наголосив політик, описуючи зростання протестних настроїв. За його словами, ситуація стрімко загострюється: "Сьогодні конфлікти з ТЦК вже переростають у бійки, а подекуди навіть у застосування зброї".

Разумков порівняв ці події з відомими масштабними протестами минулого, зазначивши, що все переходить в режим "Врадіївка-2". Водночас він закликав людей утримуватися від насильства, оскільки самосуд не є правильним розв'язанням проблеми.

Нардеп переконаний, що коли керівники країни місяцями замовчують реальний стан справ і запевняють, що порушень немає, внутрішнє незадоволення громадян лише накопичується і згодом вибухне.

Окремо політик спростував поширене твердження про те, що в центрах комплектування зараз працюють виключно колишні фронтовики. За його даними, реальний бойовий досвід мають менш як 40% співробітників, тоді як у системі залишається близько 30 тисяч осіб, які жодного разу не брали участі в боях.

"Ті, хто жодного разу не був на фронті, але роками працює в ТЦК, мають воювати з російськими окупантами, а не з українцями на вулицях", — заявив Разумков.

Він додав, що бойові офіцери та солдати на передовій уже відкрито закликають таких тилових працівників приїхати на передову і взяти під командування підрозділи, сформовані з примусово мобілізованих чоловіків.

На думку народного обранця, система відбору та мобілізації потребує негайних змін. Якщо ж реформа буде знову відкладена, а посадовці продовжать заплющувати очі на порушення закону, то провина за можливі майбутні протести та самосуд ляже на ТЦК, Міністерство оборони та президента як Верховного Головнокомандувача, які нібито покривають нинішнє свавілля.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Львові виник конфлікт через нібито затримання 20-річного хлопця працівниками ТЦК.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що після нібито затримання 20-річного хлопця на Сихові зібралися люди, між ними та працівниками ТЦК виник конфлікт, який перетворився на масштабну акцію.