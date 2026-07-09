Общество больше не будет молчать: в Раде призвали к немедленной реформе мобилизации после событий во Львове

Недовольство действиями представителей территориальных центров комплектования среди украинцев достигло критического предела. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что дальнейшее игнорирование этой проблемы со стороны руководства государства может спровоцировать очень тяжелые последствия для всего общества.

Столкновение гражданских и ТЦК во Львове. Фото из открытых источников

Последние громкие инциденты во Львове, где граждане начали активно противостоять принудительной мобилизации на улицах, парламентарий называет не случайным совпадением, а ожидаемым последствием длительного бездействия.

"Сначала люди молчали. Потом стали говорить. Далее – спорить", — подчеркнул политик, описывая рост протестных настроений. По его словам, ситуация стремительно обостряется: "Сегодня конфликты с ТЦК уже перерастают в драки, а иногда даже в применение оружия".

Разумков сравнил эти события с известными масштабными протестами прошлого, отметив, что все переходит в режим Врадиевка-2. В то же время он призвал людей воздерживаться от насилия, поскольку самосуд не является правильным решением проблемы.

Нардеп убежден, что когда руководители страны месяцами умалчивают о реальном положении дел и уверяют, что нарушений нет, внутреннее недовольство граждан только накапливается и впоследствии разразится.

Отдельно политик опроверг распространенное утверждение о том, что в центрах комплектования сейчас работают исключительно бывшие фронтовики. По его данным, реальный боевой опыт имеют менее 40% сотрудников, тогда как в системе остается около 30 тысяч человек, ни разу не участвовавших в боях.

"Те, кто ни разу не был на фронте, но годами работает в ТЦК, должны воевать с российскими оккупантами, а не с украинцами на улицах", — заявил Разумков.

Он добавил, что боевые офицеры и солдаты на передовой уже открыто призывают таких тыловых работников приехать на передовую и взять под командование подразделения, сформированные из принудительно мобилизованных мужчин.

По мнению народного избранника, система отбора и мобилизации нуждается в немедленных изменениях. Если же реформа будет снова отложена, а должностные лица продолжат закрывать глаза на нарушение закона, то вина за возможные будущие протесты и самосуд ляжет на ТЦК, Министерство обороны и президента как Верховного Главнокомандующего, якобы покрывающего нынешний произвол.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во Львове возник конфликт из-за якобы задержания 20-летнего парня работниками ТЦК.

Местные Telegram -каналы сообщили, что после якобы задержания 20-летнего парня на Сыхове собрались люди, между ними и работниками ТЦК возник конфликт, превратившийся в масштабную акцию.