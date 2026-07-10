Во Львове участники недавнего громкого конфликта с работниками Территориального центра комплектования (ТЦК) записали публичное видеообращение с извинениями. По имеющейся информации, один из фигурантов инцидента пообещал в ближайшее время мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, а другой, как выяснилось впоследствии, является действующим военнослужащим, находившимся в отпуске. На идео участники мятежей кричали "Слава ТЦК!".

Скриншот из видео

Видеозапись обнародовал ветеран Антон Петровский. По его словам, с гражданами, совершившими нападение на представителей военкомата, предварительно провели "воспитательную беседу".

Это событие вызвало серьезный резонанс в обществе и острую критику со стороны политиков. В частности, народный депутат Алексей Гончаренко выразил глубокую обеспокоенность из-за методов урегулирования подобных ситуаций вне правового поля.

"Незаконность рождает незаконность", — подчеркнул парламентарий, комментируя замкнутый круг насилия.

По мнению политика, ситуация выглядит абсурдно, ведь сначала представители военкоматов применяют силу к гражданам, после этого гражданские начинают нападать на работников ТЦК, а впоследствии третья сторона заставляет первые записывать извинения на камеру, используя физическое давление.

"Во всем этом теряет и проигрывает государство", — резюмировал Гончаренко.

Депутат также предупредил о долгосрочных опасных последствиях для общества, если практика самосуда заменит официальное правосудие. Он подчеркнул, что такие прецеденты будут иметь негативный отклик в будущем, когда граждане начнут разрешать любые споры силой, а не через правоохранительные органы. Оценивая общую тенденцию, Гончаренко иронически отметил, что страна таким образом "мощно и несокрушимо летит к Сомали".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что недовольство действиями представителей территориальных центров комплектования среди украинцев достигло критического предела. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что дальнейшее игнорирование этой проблемы со стороны руководства государства может спровоцировать очень тяжелые последствия для всего общества.