logo

BTC/USD

64219

ETH/USD

1783.43

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы После инцидента с ТЦК во Львове участники записали видеоизвинения, но это вызвало новую волну дискуссий (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

После инцидента с ТЦК во Львове участники записали видеоизвинения, но это вызвало новую волну дискуссий (ВИДЕО)

Финал львовского скандала: нападающие на военнослужащих извинились на камеру, а один из них уйдет на фронт

10 июля 2026, 11:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Во Львове участники недавнего громкого конфликта с работниками Территориального центра комплектования (ТЦК) записали публичное видеообращение с извинениями. По имеющейся информации, один из фигурантов инцидента пообещал в ближайшее время мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, а другой, как выяснилось впоследствии, является действующим военнослужащим, находившимся в отпуске. На идео участники мятежей кричали "Слава ТЦК!".

После инцидента с ТЦК во Львове участники записали видеоизвинения, но это вызвало новую волну дискуссий (ВИДЕО)

Скриншот из видео

Видеозапись обнародовал ветеран Антон Петровский. По его словам, с гражданами, совершившими нападение на представителей военкомата, предварительно провели "воспитательную беседу".

Это событие вызвало серьезный резонанс в обществе и острую критику со стороны политиков. В частности, народный депутат Алексей Гончаренко выразил глубокую обеспокоенность из-за методов урегулирования подобных ситуаций вне правового поля.

"Незаконность рождает незаконность", — подчеркнул парламентарий, комментируя замкнутый круг насилия.

По мнению политика, ситуация выглядит абсурдно, ведь сначала представители военкоматов применяют силу к гражданам, после этого гражданские начинают нападать на работников ТЦК, а впоследствии третья сторона заставляет первые записывать извинения на камеру, используя физическое давление.

"Во всем этом теряет и проигрывает государство", — резюмировал Гончаренко.

Депутат также предупредил о долгосрочных опасных последствиях для общества, если практика самосуда заменит официальное правосудие. Он подчеркнул, что такие прецеденты будут иметь негативный отклик в будущем, когда граждане начнут разрешать любые споры силой, а не через правоохранительные органы. Оценивая общую тенденцию, Гончаренко иронически отметил, что страна таким образом "мощно и несокрушимо летит к Сомали".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что недовольство действиями представителей территориальных центров комплектования среди украинцев достигло критического предела. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что дальнейшее игнорирование этой проблемы со стороны руководства государства может спровоцировать очень тяжелые последствия для всего общества.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости