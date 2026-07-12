В Раде заявили, что военные ТЦК просятся на фронт

Около половины военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) хотели бы вернуться на передовую. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, пояснив, что значительная часть работников ТЦК являются ветеранами боевых действий, переведенных в тыл из-за ранения или ухудшения состояния здоровья.

Работники ТЦК. Фото из открытых источников

Александр Федиенко в эфире Radio NV отметил, что примерно 45% таких военнослужащих ТЦК обращаются в командование с просьбой снова отправить их в зону боевых действий. По его словам, причиной не только психологическая нагрузка, но и особенности службы в ТЦК.

"Можно нас забрать снова на войну, потому что на войне все понятно? Здесь есть враг, а здесь мы. Уничтожаем врага. А когда мы работаем в ТЦК, мы не понимаем, кто враг. Украинский народ — враг? Или все же что происходит?" – процитировал военных ТЦК депутат.

По словам Федиенко, служба в ТЦК сопровождается постоянным общественным давлением, высоким уровнем конфликтности и негативным отношением граждан. По его мнению, это создает дополнительную психологическую нагрузку на военнослужащих, которые до этого принимали непосредственное участие в боевых действиях.

В то же время, Александр Федиенко подчеркнул, что сложные условия службы не могут быть оправданием для каких-либо незаконных действий. Он подчеркнул, что военнослужащие ТЦК не вправе применять силу к военнообязанным или превышать свои служебные полномочия.

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