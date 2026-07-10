Українці уже на межі: чому почастішали конфлікти з військовими ТЦК

Масштабний конфлікт цивільних з військовослужбовцями ТЦК у Львові викликав хвилю заяв та обговорень. У Раді переконані, що це не просто напад на військових — це реакція громадян на тотальну корупцію у питанні мобілізації.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Колтунович зазначив, що протистояння цивільних та військовослужбовців ТЦК виникають постійно.

“На мій погляд, це наочна ілюстрація суспільного несприйняття і ще й тієї корумповано-мобілізаційної системи, яка діє в країні. Відомі ж цифри — скільки коштує “вийти з авто”, “вийти з ТЦК” і так далі. Тобто вибудована ціла система”, — зауважив народний депутат, зазначивши, що цю проблему також потрібно вирішувати.

Акцентував політик увагу і на реакцію влади на події у Львові.

“Мені не сподобались заяви Буданова, мені не сподобались заяви їх інших їхніх колег, які з ними працюють. Хтось навіть закликав, що треба розстрілювати людей. Виявляється, в Україні так, це для мене неприйнятно. А ті люди, які нещодавно призначилися і прийшли на нові посади, хай займаються своїми обов'язками та вирішують проблему, а не коментують такі суспільно нагальні речі та не засуджують людей, яким, можливо, певні речі вже і накипіли”, — пояснив політик.

За його словами, потрібні конкретні рішення, а не просто заяви. До того ж варто було б показати й іншу сторону — чому саме почався конфлікт, підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що масштабний конфлікт цивільних з ТЦК у Львові знову акцентував увагу на питанні справедливо мобілізації та дотриманні закону. В Раді зазначили, що своє слово повинен сказати президент України Володимир Зеленський, щоб почався рух до вирішення проблеми.