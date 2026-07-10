Українці уже на межі: чому почастішали конфлікти з військовими ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Масштабний конфлікт цивільних з військовослужбовцями ТЦК у Львові викликав хвилю заяв та обговорень. У Раді переконані, що це не просто напад на військових — це реакція громадян на тотальну корупцію у питанні мобілізації.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Колтунович зазначив, що протистояння цивільних та військовослужбовців ТЦК виникають постійно.
Акцентував політик увагу і на реакцію влади на події у Львові.
За його словами, потрібні конкретні рішення, а не просто заяви. До того ж варто було б показати й іншу сторону — чому саме почався конфлікт, підсумував народний депутат.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що масштабний конфлікт цивільних з ТЦК у Львові знову акцентував увагу на питанні справедливо мобілізації та дотриманні закону. В Раді зазначили, що своє слово повинен сказати президент України Володимир Зеленський, щоб почався рух до вирішення проблеми.